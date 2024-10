McIntosh lance un caisson de basses haut de gamme alimenté par PS1K

Le subwoofer amplifié McIntosh PS1K ajoutera beaucoup plus de basses à une configuration stéréo ou home cinéma. McIntosh

La marque audio américaine haut de gamme McIntosh a annoncé le lancement de sa dernière innovation, le caisson de basses alimenté PS1K pour ajouter plus de basses aux systèmes audio domestiques haut de gamme. Conçu pour les audiophiles et les amateurs de home cinéma, le PS1K offre des basses fréquences plus profondes et plus précises.

Au cœur du PS1K se trouvent deux haut-parleurs de 13 pouces dotés de la conception de circuit magnétique exclusive à faible distorsion/haute performance (LD/HP) de McIntosh. Selon McIntosh, la conception réduit la distorsion et améliore la tenue en puissance. Avec une analyse par éléments finis (FEA) avancée garantissant une linéarité extrême, les woofers du PS1K utilisent des cônes en fibre de carbone multicouche pour plus de rigidité et de clarté, résistant à la flexion même à des volumes élevés.

Les doubles woofers du PS1K sont pilotés par deux amplificateurs de classe D de 500 W, délivrant un total de 1 000 W de sortie. McIntosh affirme que les basses du PS1K sont précises et claires, suffisamment fortes pour les grands espaces. Une conception de boîtier scellée et un déflecteur de près de 1,5 pouces éliminent le bruit et les vibrations du port, ce qui rend la réponse des basses précise et propre.

Le subwoofer PS1K de McIntosh comprend le compteur de puissance classique de la marque. McIntosh

Le nouveau caisson de basses a été conçu pour compléter les haut-parleurs McIntosh, mais l’unité est suffisamment polyvalente pour s’ajouter à n’importe quel système audio haut de gamme. Il dispose d’entrées et de sorties flexibles pour s’intégrer à n’importe quelle configuration stéréo ou home cinéma. Grâce à des connexions de caisson de basses symétriques et asymétriques, des filtres réglables et un égaliseur paramétrique, le son peut être ajusté pour s’adapter aux environnements d’écoute et aux préférences de chacun.

Les technologies Power Guard et Sentry Monitor de McIntosh sont intégrées au PS1K pour protéger l’unité contre les surcharges et les courts-circuits. De plus, la technologie écologique de détection du signal et de contrôle de l’alimentation du PS1K rend le sub plus pratique et offre une meilleure gestion de l’énergie.

Le boîtier du PS1K est fini avec une élégante garniture en carbone noir brillant et une base en aluminium. Il est également doté de pieds coulissants pour une utilisation sur les sols durs et de pointes pour les pièces avec de la moquette.

Prix ​​et disponibilité : Le subwoofer McIntosh PS1K sera disponible fin octobre 2024 chez les revendeurs agréés McIntosh au prix de 35 000 $ / 35 995 £ / 41 999 €. Les produits Mcintosh sont distribués au Royaume-Uni par Beaux sons.