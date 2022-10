McIntosh du Canada bat Ledecky pour l’or de la Coupe du monde au 400m libre, établissant un record national

Summer McIntosh a livré une performance exceptionnelle aux essais olympiques de l’an dernier. Elle revient au Centre sportif panaméricain de Toronto pour la Coupe du monde de cette semaine en tant que véritable star de la natation.

McIntosh n’a pas déçu lors de son retour à la maison, remportant la médaille d’or vendredi soir au 400 mètres libre féminin avec un temps record canadien de trois minutes 52,8 secondes à la Coupe du monde de natation FINA à Toronto.

La superstar américaine Katie Ledecky s’est contentée de la médaille d’argent en 3: 52,88, tandis que Siobhan Bernadette Haughey, de Hong Kong, a décroché la médaille de bronze en 3: 58,50.

Quelle finition 🥇 La Canadienne Summer McIntosh a battu Katie Ledecky au 400 m libre féminin en un temps de 3:52.80 Un record du monde junior et un record canadien tout en un 🙌< br>

Quasi inconnue en dehors des cercles de natation lorsqu’elle s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo à l’âge de 14 ans, sa présence ne fait plus aucun doute.

Une grande affiche de McIntosh domine le mur près de l’entrée du site de l’est de Toronto. Arborant un maillot de bain Funkita après avoir signé un contrat de sponsoring en juin dernier, ses récentes réalisations sont listées en lettres majuscules sous son nom : détentrice du record des Jeux du Commonwealth et double championne du monde.

Pas mal pour quelqu’un qui a fêté son 16e anniversaire il y a un peu plus de deux mois.

“Je pense qu’elle est une personne très équilibrée et c’est ce qui mène à son succès”, a déclaré l’entraîneur Ryan Mallette. “Elle peut l’allumer quand elle est à la piscine et elle peut l’éteindre quand elle n’est pas à la piscine.”

McIntosh est la tête d’affiche de la Coupe du monde de trois jours dans sa ville natale avec ses coéquipiers canadiens Maggie Mac Neil de London, Ont., Javier Acevedo de Toronto, Markham, Ont., Josh Liendo natif et Kylie Masse, originaire de LaSalle, Ont.

Mac Neil, Masse et leur coéquipière Ingrid Wilm ont balayé le 50 m dos féminin vendredi.

Mac Neil, qui a remporté trois médailles aux Jeux de Tokyo, a remporté l’or en 25,96. Masse, un spécialiste du dos qui a remporté quatre médailles à Tokyo, a terminé en 26,02.

Penny Oleksiak, de Toronto, toujours absente après une opération au genou, ne participera pas à la compétition. C’est Oleksiak – l’olympien le plus décoré du Canada – qui a livré la citation des essais l’an dernier, décrivant McIntosh comme “tout gaz, pas de freins”.

Masse, qui s’est entraîné avec McIntosh au cours des deux dernières années, est d’accord avec l’évaluation.

“Elle est toujours en avance et repousse toujours les limites”, a-t-elle déclaré.

McIntosh a remporté l’or aux 200 et 800 mètres nage libre aux essais et a raté de peu le podium à Tokyo. Elle a terminé quatrième du 400 libre et du relais 4×200 libre aux Jeux, établissant des records canadiens dans les deux épreuves.

Elle est montée trois fois sur le podium aux championnats du monde de l’an dernier et a remporté quatre médailles aux championnats du monde de cette année, remportant les médailles d’or au 200 papillon et au 200 QNI.

«Quand elle se lève pour courir, elle se lève pour gagner, a dit Suzanne Paulins, directrice des opérations et du développement du sport de Natation Canada.

Début de saison solide

McIntosh a lancé sa saison de compétition vendredi matin en remportant sa manche au 400 m libre.

“Après un long été, j’en étais vraiment content”, a déclaré McIntosh. “Je ne savais pas trop quoi [expect].”

L’épreuve de la FINA est la deuxième étape d’un circuit de Coupe du monde d’automne en trois étapes. De nombreux nageurs font leurs débuts ici et se remettent à niveau après une pause hors saison.

“Nous n’avons pas beaucoup d’attentes simplement parce qu’il est difficile de dire où en est tout le monde en octobre”, a déclaré Mallette. “Nous avons tous une vision à long terme de la [2023] championnats du monde [in Japan] et Paris [Olympics in 2024].

“Donc, ce à quoi nous pensons vraiment, c’est de bien commencer l’année.”

Un total de 21 membres de l’équipe canadienne sont inscrits pour courir ce week-end. Environ 1 000 nageurs de 60 pays se disputeront 224 000 $ US en prix.

L’Australien Kyle Chalmers, l’Américaine Leah Smith et le vainqueur en titre de la Coupe du monde masculine Matthew Sates d’Afrique du Sud sont également sur le terrain.

La Coupe du monde a une atmosphère et une sensation de rencontre régulières. C’est une grande différence par rapport à une compétition d’essais qui avait mis en place des protocoles pandémiques. La fréquentation régulière a repris dans la salle de 2 300 places.

“Je suis vraiment content du chemin parcouru depuis les Essais olympiques l’an dernier”, a déclaré McIntosh. “J’espère continuer sur ma lancée et continuer à m’améliorer.”

McIntosh est inscrit dans six épreuves ce week-end.

“Là où elle se sépare, c’est qu’elle flotte vraiment très bien sur l’eau”, a déclaré Mallette. “Elle est super flottante. C’est une technicienne incroyablement talentueuse. Elle nage très bien les quatre nages.

“Elle nage tout à un niveau auquel la plupart des gens ne peuvent que rêver. Elle travaille dur dans son art, c’est certain.”

La compétition se poursuit jusqu’à dimanche. Indianapolis accueillera la prochaine étape de la Coupe du monde du 3 au 5 novembre.