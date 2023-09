McIlroy dit que les transfuges de LIV manquent plus à la Ryder Cup qu’à Team Europe

GUIDONIA MONTECELIO, Italie (AP) — Les défections de LIV Golf ont coupé les piliers européens de la Ryder Cup, certains d’entre eux pour la première fois en trois décennies. Rory McIlroy a déclaré mercredi que la Ryder Cup leur manquait plus que l’équipe Europe.

On ne trouve nulle part chez Marco Simone Lee Westwood, qui a fait partie de chaque Ryder Cup depuis ses débuts en 1997. Sergio Garcia, qui a commencé sa carrière sans faille à la Ryder Cup en 1999, a fait une dernière tentative pour réussir avec la tournée européenne et arriver à Rome.

Ian Poulter et sa passion. Graeme McDowell et ses exploits. Tous font partie du LIV Golf, financé par l’Arabie Saoudite, et ne sont tous éligibles pour jouer aucun rôle dans cette Ryder Cup. Cela inclut Henrik Stenson, nommé capitaine européen de cette équipe jusqu’à ce qu’il choisisse de signer avec LIV l’été dernier.

« C’est certainement un peu étrange de ne pas les avoir dans les parages », a déclaré McIlroy. «Mais je pense que cette semaine parmi toutes les semaines, ils vont se rendre compte qu’ils ne sont pas là. Je pense qu’ils vont manquer d’être ici plus qu’ils ne nous manquent.

McIlroy s’est brièvement repris, conscient que ses commentaires seraient interprétés comme une nouvelle attaque contre les transfuges, surtout compte tenu du ton combatif qu’il a adopté contre LIV Golf depuis le lancement de la ligue rivale il y a un an en juin.

« Je ne dis pas que c’est comme… c’est juste plus, je pense que cette semaine est une prise de conscience que la décision qu’ils ont prise les a conduits à ne pas faire partie de cette semaine », a-t-il déclaré. « Et c’est difficile. »

Reste à savoir s’ils seront un jour invités à nouveau. Le circuit européen et le PGA Tour ont conclu un partenariat avec le fonds national saoudien qui finance LIV Golf. L’entité commerciale proposée doit encore être finalisée et approuvée.

Parmi les discussions, il y a la manière d’intégrer les joueurs LIV dans leurs tournées.

« Le paysage du golf est en constante évolution et plus dynamique, et nous verrons ce qui se passera et s’ils en feront partie à l’avenir », a déclaré McIlroy. « J’ai toujours pensé que d’ici cette semaine, c’est quand ça va frapper à la maison qu’ils ne seront pas là. »

Les Américains ont déjà subi l’effet LIV, ayant disputé la Coupe des Présidents l’année dernière sans Dustin Johnson et Bryson DeChambeau, Patrick Reed étant éligible à la qualification ou ayant Phil Mickelson disponible comme vice-capitaine.

Brooks Koepka est revenu à la Ryder Cup, mais uniquement grâce à une performance extraordinaire dans les majors, son seul accès aux points de la Ryder Cup. Il a été finaliste au Masters et a remporté le championnat PGA.

C’est désormais au tour de l’Europe.

L’équipe Europe comptait huit joueurs à Whistling Straits lors de la dernière Ryder Cup qui sont depuis passés à LIV Golf. Westwood, Garcia, Poulter, Paul Casey et Bernd Wiesberger ont joué dans les matchs. McDowell, Stenson et Martin Kaymer étaient vice-capitaines.

Le nombre de ceux qui seraient revenus concourir est discutable car quatre d’entre eux étaient dans la quarantaine et approchaient de la fin de leur carrière.

Lorsqu’il s’agit de l’Europe et de la culture gagnante qu’elle a créée au cours des quatre dernières décennies, l’expérience du leadership au sein de l’équipe est tout aussi précieuse.

« Nous avons des légendes du jeu qui ne seront pas là et qui auraient été très présentes dans la salle d’équipe », a déclaré Tommy Fleetwood avant d’arriver à Marco Simone. « Être dans la salle d’équipe avec Poulter, Sergio, Henrik, GMac… jusqu’à ce que vous ayez été avec eux lors d’une Ryder Cup, vous ne savez pas ce qu’ils apportent.

« Cela ne veut pas dire que nous sommes moins confiants », a-t-il déclaré. « Nous avons beaucoup d’expérience. Nous avons des leaders naturels. Cela signifie que les gens entrent en fonction beaucoup plus tôt.

McIlroy est prêt à passer à autre chose, soutenant ouvertement les choix du capitaine utilisés pour les nouveaux arrivants comme Nicolai Hojgaard, 22 ans, et Ludvig Aberg, 23 ans, qui n’ont terminé leur carrière universitaire à Texas Tech qu’il y a quatre mois.

Il a estimé qu’il était préférable pour eux de commencer une Ryder Cup devant un public local, d’autant plus qu’ils devraient disputer ces matches dans les années à venir.

Donald, ami proche de Garcia depuis le partenariat intimidant qu’ils ont formé lors de la Ryder Cup, a mis un point d’honneur à rester concentré sur ses 12 joueurs, son arrière-salle, cette version de l’équipe Europe au lieu de qui n’est pas à Marco Simone.

Jon Rahm a exprimé ouvertement son souhait que Garcia fasse partie de l’équipe, afin que la Ryder Cup soit davantage axée sur le golf et moins sur la politique. Il reste en contact avec son compatriote espagnol, affirmant qu’il lui a parlé pas plus tard que lundi, et avec Poulter avant cela.

Pour l’instant, il s’agit d’avancer. L’Europe a un modèle de réussite – elle a remporté la coupe 12 des 18 dernières fois – et elle ne manque pas de leadership de la part de la vieille garde – Thomas Bjorn, Paul McGinley, Jose Maria Olazabal, Colin Montgomerie, Sam Torrance par exemple.

« Des gens qui sont toujours connectés à l’équipe européenne, et je dirais investis dans l’équipe européenne. Il existe encore une grande culture gagnante autour de ce que nous faisons », a déclaré Justin Rose.

« Dans la vie, dans les affaires et dans tout le reste, il y a évidemment des phases de transition où vous devez vous tourner vers de nouveaux dirigeants, et ce qui serait formidable, c’est si vous pouvez en quelque sorte traverser cette période de transition sans être affecté », a-t-il déclaré.

Pourtant, on ne pouvait nier l’absence de tant de personnes qui font partie de l’équipe Europe depuis si longtemps, qu’il s’agisse de Westwood ou Garcia, Poulter ou McDowell, qui auraient tous été en lice pour devenir capitaines. Et peut-être qu’il y a encore une chance.

« Mais plus nous pouvons donner du sang à la jeune génération, plus vite vous passerez cette phase de transition », a déclaré Rose.

