SAN DIEGO: Rory McIlroy joue le Farmers Insurance Open pour la troisième fois seulement, à la recherche de sa première victoire sur le circuit depuis 2019 tout en se faisant une idée du parcours qui accueillera l’US Open en juin.

Alors que Tiger Woods, sept fois vainqueur, a raté l’un de ses tournois préférés en raison de sa cinquième opération au dos, McIlroy et les anciens gagnants des Farmers Jon Rahm, Marc Leishman et Jason Day sont en tête à Torrey Pines.

McIlroy a terminé troisième l’an dernier derrière Leishman et Rahm, et à égalité au cinquième rang avec Rahm et Day en 2019.

Je n’ai vraiment commencé à jouer cet événement qu’un peu plus tard dans ma carrière, mais c’était un bon endroit pour moi, a déclaré mercredi McIlroy, 31 ans. Même en revenant aux journées du monde junior, quoi que ce soit maintenant, il y a 20 ans.

Ça fait du bien d’être de retour. De plus, en jouant évidemment ce tournoi, mais dans la perspective de juin et de l’US Open ici aussi, ce sera bien de l’avoir au moins frais dans la mémoire pour cela aussi.

McIlroy a déclaré qu’il pensait jouer neuf trous sur le parcours nord mercredi mais a fini par jouer 18 sur le parcours sud plus difficile. Hell joue le South Course lors du premier tour jeudi, puis joue le North Course à l’aveugle vendredi. Les rondes du week-end se dérouleront sur le parcours sud.

McIlroy n’a pas gagné depuis qu’il a battu Xander Schauffele, natif de San Diego, lors des séries éliminatoires des Champions WGC-HSBC à Shanghai en novembre 2019.

McIlroy n’a pas réussi à tenir son avance au troisième tour du championnat d’Abu Dhabi le week-end dernier et a terminé troisième après avoir été dépassé par l’Anglais Tyrrell Hatton.

L’US Open revient à Torrey Pines pour la première fois depuis 2008, lorsque Woods a battu Rocco Mediate sur le premier trou de mort subite après une série de 18 trous.

McIlroy, qui a remporté l’US Open 2011 au Congrès pour son premier tournoi majeur, a déclaré que Torrey Pines est une merveilleuse disposition pour un championnat majeur. Je pense que ça tient à avoir un US Open ici. Il résiste au niveau de golf le plus élite auquel nous jouons, le test le plus difficile auquel nous sommes confrontés toute l’année pour la plupart.

Je pense que trois manches de compétition sur le parcours sud cette semaine, ce sera frais dans ma mémoire quand il s’agira de juin et de l’US Open, a-t-il déclaré. De toute évidence, le cours se déroulera différemment en juin. Je m’attendrais à ce que le rough soit un peu plus haut et les greens un peu plus fermes, un peu plus de précision cette semaine-là que peut-être cette semaine, mais ce n’est pas comme si vous n’essayiez pas de frapper les fairways. semaine non plus.

Si je peux sortir et bien jouer et tirer trois bons scores sur le Sud cette semaine, cela me donnera une certaine confiance en juin.

Leishman a gagné l’année dernière, terminant avec un 7-under 65 pour battre Rahm par un coup.

Ouais, c’était une journée spéciale, a déclaré l’Australien. J’ai été dans cette position plusieurs fois auparavant, une en particulier je me souviens, je pense que je menais par 1 ou 2, en jouant le septième trou et après ce genre de chute. Vous apprenez de ce genre de choses. Je voulais juste prendre toutes mes expériences, les mettre dans mon panier, je suppose, et les utiliser toute la journée.

A eu la chance d’avoir du bon golf, de faire des putts et de prendre le dessus. C’était donc une journée vraiment amusante dont je me souviendrai pour toujours.

Leishman fera son 13e départ dans ce tournoi. Il a joué pour la première fois à Torrey Pines lors des Mondiaux juniors en 2001.

Il sait que Torrey Pines jouera différemment pour l’Open que pour les Farmers.

La bonne chose à savoir sur ce parcours aussi bien que moi est autour des greens, a-t-il déclaré. Les pauses ne changent pas sur les greens. Ils ont les verts rapides pour ce tournoi comme ils le feront pour l’US Open. … Je pense à cet égard que c’est ce que je vais retirer de cette semaine en ce qui concerne la préparation de l’US Open, essayez simplement de tracer les greens peut-être plus que par le passé et soyez prêt à faire ces putts.

DIVOTS: Woods, qui commence généralement son année à Torrey Pines lorsqu’il est en bonne santé, a subi une opération au dos le 23 décembre et est absent pendant au moins un mois. … Jordan Spieth et Louis Oosthuizen font leurs premiers départs de l’année. … Spieth tente de mettre fin à une sécheresse qui date du British Open 2017. … Justin Rose, qui a gagné à Torrey il y a deux ans, joue à Dubaï cette semaine. … Phil Mickelson joue son événement local après avoir raté la coupe dans The American Express la semaine dernière. C’est le 20e anniversaire de Mickelson remportant le tournoi en séries éliminatoires avec un double bogey. … Mickelson sera jumelé avec Schauffele et Spieth, jouant le Nord jeudi et le Sud vendredi.