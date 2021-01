Manchester City visera à remporter huit victoires consécutives dans toutes les compétitions quand ils chercheront à reprendre la campagne à domicile contre Crystal Palace dimanche soir. L’équipe de Pep Guardiola a décroché des victoires lors de ses quatre derniers matches. Palace, en revanche, ont réussi à faire match nul contre Arsenal jeudi soir, sont actuellement placés au 13e place.

La Premier League 2020-21 Manchester City vs Crystal Palace se jouera au stade Eithad.

Ce match est important pour City car Manchester United et Liverpool verrouillent les cornes ce week-end, ce qui leur donne l’occasion de faire des progrès significatifs avec leur candidature au titre dimanche.

City a quelques blessures à garder à l’esprit et devra faire face à l’absence de Sergio Aguero, Aymeric Laporte, ainsi qu’Eric Garcia ce week-end.

Pour Crystal Palace, Jeffrey Schlupp, Connor Wickham, Martin Kelly, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson et Mamadou Sakho sont tous blessés et ont donc été exclus de ce match contre Manchester City.

La Premier League 2020-21 Manchester City vs Crystal Palace débutera à 00h45.

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour Manchester City vs Crystal Palace

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour Manchester City vs Crystal Palace capitaine: Gabriel Jésus

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour Manchester City vs vice-capitaine de Crystal Palace: Christian Benteke

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour le gardien de but Manchester City vs Crystal Palace: Ederson Moraes

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour les défenseurs Manchester City vs Crystal Palace: Joao Cancelo, Ruben Dias, Tyrick Mitchell, James Tomkins

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour les milieux de terrain de Manchester City vs Crystal Palace: Andros Townsend, James McArthur, Phil Foden, Kevin De Bruyne

MCI vs CRY Premier League 2020-21, équipe Dream11 pour les attaquants de Manchester City vs Crystal Palace: Christian Benteke, Gabriel Jésus

MCI vs CRY Premier League 2020-21, composition probable de l’équipe Dream11 Manchester City vs Crystal Palace: Ederson Moraes; Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Ilkay Gundogan, Rodrigo; Phil Foden, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling; Gabriel Jésus

MCI vs CRY Premier League 2020-21, alignement probable de Dream11 Crystal Palace vs Manchester City: Vicente Guaita; Tyrick Mitchell, James Tomkins, Cheikhou Kouyate, Joel Ward; Andros Townsend, James McArthur, Luka Milivojevic, Eberechi Eze; Wilfried Zaha, Christian Benteke

