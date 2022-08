MCI vs CRY Dream11 Team Prediction: Manchester City vs Crystal Palace Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match de Premier League de samedi, 27 août, Etihad Stadium à Manchester, 19h30 IST

Prédictions et suggestions de l’équipe MCI vs CRY Dream11 pour le match EPL 2022-23 de samedi entre Manchester City et Crystal Palace: Les champions en titre de la Premier League, Manchester City, viseront à revenir sur la voie de la victoire car ils affronteront Crystal Palace demain. Le match entre Manchester City et Crystal Palace se jouera au stade Etihad.

Manchester City entre dans le match après avoir décroché un match nul 3-3 contre Newcastle United lors de son dernier match de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se retrouvent actuellement à la deuxième place du classement de la Premier League avec deux victoires en trois matches.

Crystal Palace, quant à lui, a remporté une victoire convaincante 3-1 contre Aston Villa lors de leur dernier affrontement en Premier League. L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a marqué un doublé dans le match pour enregistrer la première victoire de son équipe dans la nouvelle saison de Premier League. L’attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, a marqué le troisième but de son équipe.

Les hommes de Patrick Vieira occupent actuellement la neuvième place du classement de la Premier League avec quatre points en trois matches.

Avant le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace; voici tout ce que vous devez savoir :

MCI contre CRY Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Manchester City vs Crystal Palace Premier League.

Diffusion en direct MCI contre CRY

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match MCI vs CRY

Le match MCI vs CRY se jouera au stade Etihad de Manchester le samedi 27 août à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe MCI vs CRY Dream11

Capitaine : Erling Haaland

Vice-capitaine : Kevin De Bruyne

Suggestion de jeu XI pour MCI vs CRY Dream11 Fantasy Cricket :

Gardien : Vicente Guaita

Défenseurs : Kyle Walker, Joao Cancelo, Marc Guehi

Milieux de terrain : Wilfried Zaha, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva

Attaquants : Erling Haaland, Jordan Ayew, Odsonne Edouard

Manchester City vs Crystal Palace Possible XI de départ:

Composition de départ prévue de Manchester City : Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Jamaal Lascelles, Joao Cancelo, Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland, Bernardo Silva

Composition de départ prévue pour Crystal Palace : Vicente Guaita, Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell, Jeffrey Schlupp, Cheick Oumar Doucoure, Eberechi Eze, Jordan Ayew, Odsonne Edouard, Wilfried Zaha

