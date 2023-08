McHenry Savings Bank va vendre à la Michigan State University Federal Credit Union – Shaw Local

McHenry Savings Bank est sur le point de vendre à la Michigan State University Federal Credit Union dans le cadre d’un accord dans le cadre duquel la coopérative de crédit achètera les 350 millions de dollars d’actifs de la banque et ses trois sites.

« Cette transaction est l’aboutissement d’un processus de redressement de cinq ans, et nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire qui partage nos valeurs fondamentales et qui sera un atout… pour nos clients et nos communautés », a déclaré Don Wilson, président de la McHenry Savings Bank.

L’accord a été annoncé lundi. La transaction, qui nécessite l’approbation des régulateurs, a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux institutions, selon un communiqué de presse.

Le prix de vente devrait se situer entre 36,3 et 38,2 millions de dollars, selon le nombre d’actions. McHenry Bancorp, la société mère, devrait verser aux actionnaires entre 39 et 41 dollars en espèces pour chaque action qu’ils possèdent, selon le communiqué.

On s’attend à ce que peu de choses changent dans les trois succursales de la McHenry Savings Bank à McHenry, Richmond et Johnsburg en raison de la vente, a déclaré Wilson.

« Le modèle de base de notre façon de fonctionner restera le même », a déclaré Wilson.

Informée de la vente, Molly Ostep, présidente de la Chambre de commerce de la région de McHenry, a déclaré : « Nous avons apprécié travailler avec eux au fil des années et nous sommes impatients de voir comment le nouveau groupe soutient la communauté. »

Avec le nouveau propriétaire, « nous aurons désormais 23 fois plus de ressources » pour les clients, a déclaré Wilson, soulignant que McHenry Savings disposait de 350 millions de dollars d’actifs, contre près de 8 milliards de dollars pour MSUFCU.

MSUFCU, dont le siège est à East Lansing, dans le Michigan, compte 23 succursales et cinq autres en construction, plus de 350 000 membres, 7,61 milliards de dollars d’actifs et plus de 1 200 employés.

« Ils essaient vraiment de développer leur marché à Chicago » et ouvrent cinq bureaux à Chicago, a déclaré Wilson.

L’achat de McHenry Savings Bank est un moyen « d’amorcer la pompe à mesure qu’ils se développent sur ce marché », a-t-il déclaré.

Comme la coopérative de crédit n’a pas une grande empreinte dans l’Illinois, on ne s’attend pas à ce qu’elle « gagne de l’argent en supprimant des emplois », a déclaré Wilson. « Ils garderont tous nos collaborateurs. »

La vente à une coopérative de crédit, qui devrait être finalisée début 2024, n’entraînera « que de bons » changements pour les clients, a-t-il déclaré.

« En tant qu’organisation à but non lucratif, ils ne paient pas d’impôts. Ils peuvent réinvestir (ces dollars) dans d’autres services, des contributions à la communauté et aux services qu’ils fournissent », a déclaré Wilson.