McHenry Riverwalk Shoppes sélectionne des fournisseurs pour l’été 2023 – Shaw Local

Dix petits entrepreneurs obtiendront l’un des minuscules magasins prévus pour le McHenry Riverwalk, à partir de juin 2023, a décidé un panel travaillant avec la chambre de commerce de la région de McHenry.

Au total, 17 entreprises ont demandé à louer l’un des 10 magasins prévus pour Miller Point Park, a déclaré la présidente de la chambre, Molly Ostap. Un jury – composé de membres de la chambre, de représentants de la ville de McHenry, d’un enseignant et d’un élève du lycée McHenry et de résidents de McHenry – a réduit la liste à seulement 12.

Ces douze finalistes ont présenté leur pitch au comité de sélection qui a ensuite sélectionné les 10 qui obtiendront l’un des espaces jusqu’en décembre.

“La principale chose que nous examinions était, est-ce viable?” dit Ostap. “Pensons-nous que cela fonctionnerait bien non seulement dans les magasins, mais dans la communauté et au-delà?”

Les organisateurs espèrent que si les petits vendeurs de magasins réussissent, ils ouvriront alors des magasins physiques à McHenry ou à proximité, a déclaré Ostap.

Ceux qui ont gagné une boutique Riverwalk inclure ceux qui font du pain, des bougies, du café, des extensions de cheveux, des cadeaux et des produits faits à la main, et des planches à roulettes.

Les vendeurs gagnants sont Nid lumineux, Flextensions, Petits livres de haricot, Magasin de bois et de ficelle, Société de bougies Mad Soyentist, Marché rustique et récupéré, Conception suburbaine, La Bumble Bread Co., Tendance Cave Skateshop et Vintage Mercantile.

«Nous gardions à l’esprit des choses comme: combien de candidats différents avons-nous reçus qui ont fait la même chose? Nous voulions de la variété, quelque chose pour plusieurs groupes démographiques et pas tous de la même chose », a déclaré Ostap.

Quand est venu le temps pour les vendeurs de présenter leurs arguments, la passion des propriétaires d’entreprise pour leur travail faisait partie du processus de prise de décision, a-t-elle ajouté.

Le directeur des parcs et loisirs de McHenry, Bill Hobson, à gauche, et John Smith, président du conseil d’administration de la Riverwalk Foundation, font une visite de Miller Point le jeudi 1er décembre 2022. (Janelle Walker)

Danny Springer, 29 ans, de McHenry, a reçu l’un des minuscules magasins pour son entreprise, The Bumble Bread Co.

Son père, Randy, a lancé l’entreprise en 2004 et cuit du pain et des brioches à la cannelle dans une cuisine commerciale qu’il a construite dans le sous-sol de la famille avant de s’éloigner en 2010, a déclaré Springer. Maintenant, avec l’aide occasionnelle de son père et de sa femme, Krystal, Danny Springer a redémarré l’entreprise à l’automne 2021.

Il vend des pains à la levure et des brioches à la cannelle sur les marchés fermiers de McHenry Pearl Street et de Grayslake. Beaucoup de ses clients réguliers lui ont demandé s’il avait un emplacement permanent, ce que la boutique Riverwalk lui offrira, a déclaré Springer.

“Le Riverwalk est une opportunité de s’entraîner dans un magasin sans être dans un seul emplacement physique”, a déclaré Springer.

Il est allé à l’école pour un diplôme en musique, pas en commerce, et attend avec impatience les ateliers éducatifs offerts aux petits vendeurs de magasins, a déclaré Springer.

« Je n’ai pas suivi de formation commerciale », dit-il. “Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur les tenants et les aboutissants de la gestion d’une entreprise.”

La participation aux ateliers fait partie de l’accord que les vendeurs ont signé pour obtenir les emplacements.

« Fondamentalement, il s’agit d’une formation complémentaire gratuite. Cela ira du marketing aux finances en passant par la recherche de votre marché cible », a déclaré Ostap.

Julie Skaggs, son mari, Derek Amendt, et sa fille, Erin Amendt, fabriquent des bougies à la maison sous le nom de Mad Soyentist Candle Company et vendent dans des salons d’artisanat depuis 10 ans, a déclaré Skaggs.

«Je meurs d’envie d’avoir une vitrine depuis des années. Finalement, nous voulons un endroit assez grand pour faire sortir la production de notre maison. Il a tout pris en charge », a déclaré Skaggs.

Leur petit magasin serait “une opportunité d’essayer des choses pour voir si la brique et le moteur sont même réalisables” pour eux, a-t-elle déclaré.

Dan Rohman enseigne à ses étudiants des métiers de la construction comment mesurer une planche pour construire un mur à montants le mardi 30 août 2022, pendant les cours à l’école secondaire McHenry. Les élèves de la classe construiront les minuscules magasins qui abriteront les commerces de détail de l’incubateur sur McHenry’s Riverwalk à Miller Point. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Certains des fournisseurs choisis ont une entreprise prospère dans une autre ville, mais cherchent à se développer, a ajouté Ostap.

Debbie Winkler dirige Vintage Mercantile and Rustic and Reclaimed Market à Antioche – et a reçu deux des minuscules étals de la boutique.

“J’ai des clients McHenry qui se rendent dans mon magasin. Dans mon cas, cela m’aidera à pénétrer un nouveau marché à McHenry », a déclaré Winkler. “Si tout se passe bien en 2023, j’ouvrirai une boutique permanente à McHenry.”

L’un des facteurs du processus de sélection était la partie “préparation commerciale” de la candidature, a déclaré Ostap.

“Nous ne voulions pas disqualifier (les fournisseurs) dans la phase de conception, mais nous voulions que les gens se mettent au travail”, a-t-elle déclaré.

Tous les fournisseurs gagnants ont des sites de médias sociaux actifs et des sites Web à jour. “Ils utilisent les médias sociaux de manière positive” pour montrer qu’ils sont prêts pour la prochaine étape de leurs activités, a déclaré Ostap.

Jule Vahos, de Crystal Lake, travaille avec un avocat en brevets pour son produit, Flextensions. Professeur d’art à plein temps, Vahos a commencé à fabriquer ses extensions de cheveux à la maison et les a vendues sur les marchés de producteurs et les foires artisanales.

Elle a été attirée par les minuscules boutiques McHenry en raison de la possibilité de travailler avec la chambre, de faire les ateliers et d’avoir un espace plus petit «pour mettre le pied dans la porte et apprendre ce que je devais faire pour déménager dans un endroit plus grand, », a déclaré Vahos.

La ville de McHenry a approuvé les travaux sur le site pour les améliorations du parc Miller Point lors de sa réunion du 5 décembre. Si tout se passe comme prévu, le site devrait être prêt début mai, a déclaré le directeur des parcs et des loisirs, Bill Hobson.

Les élèves de l’école secondaire McHenry construisent les minuscules magasins, mais les employés de la ville feront l’assemblage final et les raccorderont à l’électricité.

Ostap espère que les magasins ouvriront mi-mai ou début juin. Ce groupe de vendeurs conservera leurs emplacements jusqu’en décembre pour leur permettre six mois complets sur place, et un nouveau lot de vendeurs sera sélectionné chaque saison, a-t-elle déclaré.