McHENRY – McHenry n’a jamais mené lors du premier set contre Prairie Ridge jeudi, et cela n’a pas plu aux Warriors.

« Nous voulions vraiment la victoire », a déclaré la frappeuse extérieure senior Mollie Hobson. « Nous n’allions pas accepter cela et nous voulions répondre. »

Mené par Hobson avec sept attaques décisives, McHenry est revenu pour battre Prairie Ridge 16-25, 26-24, 25-22 lors de leur dernier match de la Fox Valley Conference avant le début des séries éliminatoires.

McHenry (20-15, 7-11) célébrait ses huit seniors jeudi soir et a pris cela comme un défi après avoir perdu le premier set contre les Wolves (18-17, 11-7).

La frappeuse extérieure senior Ella Boland, qui jouera l’année prochaine au Stevens Institute of Technology de la Division III de la NCAA dans le New Jersey, a réussi le dernier kill après que les Warriors et les Wolves étaient à égalité à 21 et 22. Boland a terminé avec cinq attaques décisives et deux as.

« J’étais tellement éxcité. J’attendais juste que le ballon revienne », a déclaré Boland. «Je voulais juste m’assurer que nous gagnions lors de notre soirée senior. Je voulais tellement ce dernier ballon.

Sophie Zieba, de retour, de McHenry, et Ella Boland célèbrent une victoire en trois sets contre Prairie Ridge au volleyball universitaire féminin à McHenry jeudi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Hobson savait que Boland allait mettre le match de côté.

« Je savais que lorsqu’elle récupérait le ballon, le match était terminé », a déclaré Hobson. « Nous jouons ensemble depuis l’âge de 12 ans. Nous avons beaucoup grandi ensemble grâce à notre jeu de volley-ball, et ce n’est pas encore fini. Nous en avons encore davantage. »

McHenry a également battu Prairie Ridge lorsque les équipes se sont rencontrées le 19 septembre en deux sets, 25-23, 26-24.

L’entraîneur de McHenry, Kyle Hobson, a déclaré que le match de jeudi ressemblait à des séries éliminatoires. Le dernier titre régional des Warriors remonte à 1997.

« Je pense que nos seniors étaient vraiment déterminés ce soir », a déclaré Kyle Hobson. « Ce soir, c’était une soirée où j’avais l’impression qu’ils étaient vraiment unis et se soutenaient sur chaque point.

« Je pense que c’est l’une des choses qui ont vraiment fait la différence. Nous avons beaucoup parlé du tournoi d’État et des régionales et des opportunités qui s’offrent à nous. L’une des façons dont nous voulons réussir est de nous soutenir les uns les autres, et c’est ce qui va nous permettre de réussir dans le tournoi d’État.

La frappeuse extérieure senior Erin Nothdorf a réussi trois attaques décisives pour McHenry et la passeuse junior Ella Jenkins a ajouté 12 passes décisives. La senior Alissa Ricci a mené les Warriors défensivement avec 15 récupérations.

Mackenzie Schmidt de Prairie Ridge envoie le ballon par-dessus le filet lors d’un match de volleyball universitaire féminin à McHenry jeudi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Pour Prairie Ridge, l’étudiant de première année Maizy Agnello a réalisé un record de 17 attaques décisives et 12 récupérations, le bloqueur central senior Mackenzie Schmidt a réalisé 12 attaques décisives et la passeuse junior Grace Jansen a obtenu 34 passes décisives. Alli Rogers a réussi trois as, Addison Gertz a réussi cinq attaques décisives et Julia Reina a réussi trois as et 15 récupérations.

L’entraîneur de Prairie Ridge, Stefanie Otto, a déclaré que les Wolves avaient été incohérents point à point jeudi, ce qui a nui à l’équipe toute la saison.

« Je ne pensais pas que le jeu était dans le sac, d’une manière ou d’une autre », a déclaré Otto. « C’est une très bonne équipe. Tout le match était incohérent. Nous courons un peu et puis nous nous effondrons, nous courons un peu et puis nous nous effondrons. C’est ce que j’ai ressenti tout le temps.

McHenry affrontera Grant dans une demi-finale régionale de classe 4A Grant à 19 heures mardi, tandis que Prairie Ridge affrontera Antioche mardi à 19 heures dans une demi-finale régionale de classe 3A Grayslake Nord.

« Je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin que par le passé », a déclaré Mollie Hobson. « Nous avons le talent, nous avons l’état d’esprit et je pense que cela dépend de nous. On parle beaucoup de discipline. Tant que nous restons disciplinés, je pense que nous pouvons aller très loin.