McHenry remporte la victoire en volleyball à Burlington Central : résumé des sports du Northwest Herald pour le mercredi 4 octobre

VOLLEY-BALL FILLES

McHenry 2, Burlington Centre 0 : À Burlington, Riley Ten Bruin a récolté 20 passes décisives alors que les Warriors ont battu les Rockets 25-19, 25-20 lors de leur match de la Fox Valley Conference mercredi.

Ella Boland a mené McHenry (14-11, 6-8 FVC) avec 10 attaques décisives, Mollie Hobson a réussi six attaques décisives et cinq récupérations et Sophie Zieba a réussi cinq attaques décisives.

Leah Freesemann a mené Central (14-11, 6-8) avec sept attaques décisives et deux blocs. Ashley Arceo a réalisé deux attaques décisives et sept passes décisives, et Tiernan Naus a également réalisé sept passes décisives. Emily Maramba a contribué avec quatre blocs et deux attaques décisives.

Timothée Christian 2, Marian Central 0 : À Elmhurst, les Hurricanes (7-13, 3-4) ont perdu contre les Trojans 25-15, 25-18 lors de leur match de la Chicagoland Christian Conference.

Woodstock Nord 2, Harvard 0 : À Harvard, le Thunder (15-6, 9-2) a battu les Hornets (2-18, 0-11) 25-7, 25-13 lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.

Lexi Hansen a réussi cinq attaques décisives, sept récupérations, un as et un blocage pour North. Caylin Stevens a réussi cinq attaques décisives et trois récupérations et Gabby Schefke a ajouté huit passes décisives, cinq récupérations, deux attaques décisives et un as.

FOOTBALL GARÇONS

McHenry 3, Johnsburg 1 : À McHenry, Aiden Fischer, Marko Stojich et Cody Buddy-Allie ont marqué alors que les Warriors (10-10-1) battaient les Skyhawks dans un match hors conférence.

Sebastian Jimenez, Cole Tapia et Charlie Ortiz ont chacun obtenu une passe décisive et Lee McClellan a réalisé trois arrêts.