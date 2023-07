McHenry peut mieux faire – Shaw Local

Comme plusieurs d’entre vous le savent, je suis contre le projet de centre de recyclage de gravière et d’asphalte situé au coin de la route 120 et du chemin Chapel Hill.

Le propriétaire veut l’annexer à la ville et creuser un trou définitif.

Je ne suis pas contre les gravières; notre comté est construit sur un.

Ce que je ne veux pas voir, c’est que McHenry s’engage dans cette voie et donne l’impression que la ville est bon marché. Ils parlent de plus de 100 camions qui entrent et sortent quotidiennement.

Laissez cela pénétrer. L’emplacement sera un gâchis.

McHenry a beaucoup de choses à faire; nous pouvons faire mieux. Le terrain ira vers l’est de la route 120 jusqu’au théâtre extérieur. Développons-le correctement, pas comme un gouffre qui pourrait ajouter 1,5 million de dollars sur 20 ans.

McHenry vaut mieux que l’argent. L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de McHenry et en tout ce qu’elle offre.

L’échevin Frank McClatchey

McHenry