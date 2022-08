«McHenry Moves 2050», approche de la phase de planification, selon les responsables – Shaw Local

L’avenir du comté de McHenry impliquera probablement davantage de pistes cyclables et piétonnes et continuera d’intégrer les préoccupations environnementales et de durabilité dans la planification, ont déclaré des responsables de la Division des transports du comté.

Une ébauche du plan de transport à long terme mis à jour du comté, surnommé “McHenry Moves 2050”, pourrait commencer à être élaboré cet automne, a déclaré John Paul Diipla, responsable de la planification des transports.

Diipla, qui coordonne le projet depuis deux ans avec le directeur adjoint des transports Scott Hennings, a déclaré qu’il s’agissait d’une mise à jour décennale, notant que les plans actuels remontaient à 2014.

Depuis lors, les progrès technologiques et la croissance dans le comté nécessitent que le comté ajuste ses objectifs de transport, a déclaré Diipla.

Alors que les données de la premier tour des résultats de l’enquête publiés plus tôt cette année ont montré qu’une majorité écrasante de résidents du comté conduisent pour se déplacer, plus de 60% des répondants ont déclaré que les réseaux locaux sont «trop dépendants de la voiture» et aimeraient que le comté explore l’ajout d’options de transport en commun telles que les bus, ainsi que amélioration des pistes cyclables.

“Avoir des options de transport supplémentaires disponibles, soit vers et depuis le travail, soit pour les loisirs, a été noté tout au long des interactions que nous avons eues”, a déclaré Diipla.

La deuxième enquête demandait aux participants d’évaluer les améliorations spécifiques du réseau, y compris la conception des routes et les pistes cyclables et piétonnes possibles, a déclaré Diipla.

Hennings a déclaré que le comté avait entendu des commentaires similaires il y a 10 ans, lors de la rédaction du plan actuel, notant que dans un scénario hypothétique où les gens recevaient 100 $ pour améliorer le système de transport du comté de McHenry, ils ne mettaient en moyenne que 28 $ pour un «déplacement routier fiable». ou décongestion.

“Ce que nous avons entendu, c’est que les gens ne pensent pas que la congestion soit un si gros problème”, a déclaré Hennings.

Actuellement, Diipla et d’autres planificateurs de «McHenry County Moves» examinent les résultats de l’enquête de la phase II; Diipla a déclaré qu’ils prévoyaient de résumer ces conclusions lors d’une réunion publique du département des transports du comté le 31 août à 8h15 dans les bureaux de la division des transports à Woodstock.

Alors que Diipla a déclaré qu’il ne voulait pas encore tirer de conclusions des résultats, il a déclaré que le département était satisfait du nombre de réponses qu’il avait reçues et que le comté avait constaté un fort engagement sur les réseaux sociaux.

En plus des trains de banlieue Metra qui traversent le comté, il existe également un service MCRide dial-a-ride grâce à un partenariat avec les bus de banlieue du comté et de Pace. Pace cherche actuellement à ajouter des bus électriques à sa flotte, a déclaré Diipla.

Diipla a déclaré que le comté espère avoir un projet de plan achevé au début de 2023.

Plus d’informations sur le plan peuvent être trouvées à mchenrycountymoves2050.com.