McHenry, les comtés de Lake pourraient voir 2 à 4 pouces de neige; trajets désordonnés possibles dans le nord de l’Illinois – Shaw Local

De la neige abondante et humide pendant la nuit de vendredi pourrait réduire considérablement la visibilité et rendre les déplacements glissants, a averti jeudi le National Weather Service.

UN avis météo hivernale émis jeudi après-midi a indiqué que de la neige était prévue pour les comtés de McHenry et de Lake de 3 h à 13 h vendredi avec une accumulation totale de 2 à 4 pouces possible.

Le National Weather Service a averti que les conditions dangereuses – y compris les accumulations de neige fondante – sont susceptibles d’avoir un impact sur certaines parties du trajet du matin. Les voyageurs doivent ralentir et faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisent, a averti le service météorologique.

Alors que l’avis de météo hivernale visait les comtés les plus au nord le long de la frontière du Wisconsin, la majeure partie du nord de l’Illinois était sous des perspectives météorologiques dangereuses, qui prévoyaient un mélange de pluie et de neige se développant tard jeudi, principalement au nord du corridor de l’Interstate 80 et avec de la pluie. au sud.

Les prévisions météorologiques dangereuses s’appliquent à Boone, à certaines parties des comtés de Cook, DeKalb, DuPage, Ford, Grundy, Iroquois, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, La Salle, Lee, Livingston, McHenry, Ogle, Will et Winnebago, a déclaré le service météorologique. .

Les précipitations devraient se transformer en neige tôt vendredi matin, principalement pour les régions au nord de l’Interstate 88, selon les prévisions. De la neige fondante mouillée et des visibilités fortement réduites pourraient affecter le trajet du matin.

Les températures devraient se réchauffer au-dessus du point de congélation en fin de matinée et en après-midi vendredi, selon l’avis de météo hivernale.