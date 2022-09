McHenry High School District 156 accueillera un salon de l’emploi mardi et mercredi – Shaw Local

Le McHenry High School District 156 organisera un salon de l’emploi mardi et mercredi dans le but de pourvoir plusieurs postes vacants, notamment des assistants pédagogiques, des chauffeurs d’autobus et des employés à temps partiel des services alimentaires.

Prévue de 15 h à 19 h le mardi et de 10 h à 14 h le mercredi, la foire se tiendra au bureau principal du district au 4716 W. Crystal Lake Road à McHenry.

Les candidats auront la possibilité d’être interviewés lors du salon de l’emploi. Apporter un curriculum vitae est recommandé.

Parmi les autres emplois que le district cherche à pourvoir, mentionnons les aides-enseignants bilingues, les aides-soignants certifiés, les substituts et les professionnels de la sécurité et de la supervision.

Pour plus de détails, envoyez un courriel à hr@dist156.org ou visitez le le site du quartier.