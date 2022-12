McHenry et les Rotary clubs de Woodstock emballent et distribuent des cadeaux à ceux qui en ont besoin – Shaw Local

Ce week-end, plusieurs organisations communautaires du comté de McHenry ont aidé à préparer l’un des aspects les plus importants de Noël : donner à ceux qui en ont besoin.

Le Rotary Club de Woodstock a passé le samedi matin à livrer des milliers de paniers de nourriture et de jouets aux familles locales pour leur événement annuel de centre d’échange, tandis que dans une vitrine vide à Crystal Lake, le Rotary Club de la région de McHenry a préparé son événement Rotary Secret Santa.

Cette année, il y avait un besoin supplémentaire de cadeaux, en raison de l’inflation, les familles plus nombreuses recevant le double de tout ainsi que des cartes-cadeaux Walmart, a déclaré Denise Graff, coordinatrice des achats et des retours alimentaires du Rotary Club de Woodstock.

Pour les deux collectes de cadeaux, les bénévoles parcourent leurs entrepôts et trient les jouets par âge et les emballent ou les emballent avant les jours de livraison, ont déclaré les organisateurs.

Une partie du défi pour les chauffeurs-livreurs et les clubs Rotary est de déterminer si les familles ont déménagé depuis qu’elles ont donné leur adresse, a déclaré Graff.

Les coordonnatrices des bénévoles Denise Graff, à gauche, et Shawna Young, à droite, surveillent les sacs remplis de jouets et de nourriture lors de la journée annuelle de compensation de Noël du Rotary Club de Woodstock, le samedi 17 décembre 2022. L’événement dure depuis 52 ans. , dit Graff. (Aaron Dorman)

Un conducteur, John Barger de Woodstock, a déclaré que c’était la première fois qu’il faisait du bénévolat pour l’événement de Woodstock et qu’il pensait que tout s’était très bien passé.

“Les gens sont un peu timides pour répondre à la porte”, a déclaré Barger. “Mais une fois que nous avons dit qui nous étions, ils étaient très heureux.”

À Crystal Lake, les Rotariens McHenry avaient tellement de bénévoles – près de 800 entre vendredi et samedi – qu’ils ont pu terminer l’emballage des cadeaux plus tôt que prévu, a déclaré McHenry Rotarian et le président de l’événement, Mike Lehman.

Au moins une demi-douzaine des bénévoles de ce week-end étaient des étudiants en échange qui étudiaient dans les écoles secondaires de la région de Crystal Lake. Le senior Kagan Tenekeci de Turquie a déclaré que c’était la première fois qu’il faisait du bénévolat pour une collecte de cadeaux des Fêtes, ici ou à l’étranger.

“J’étais heureux d’aider les gens et d’avoir quelque chose de nouveau et d’amusant à faire”, a déclaré Tenekeci, ajoutant qu’il connaissait de nombreux jouets, mais que la grande variété de Monopoly le surprenait.

Les étudiants en échange Constantino Martin Faccioli du Paraguay, à gauche, et Kagan Tenekeci de Turquie, à droite, aident des bénévoles à emballer des cadeaux dans un lieu “secret” à Crystal Lake le samedi 17 décembre 2022, dans le cadre du Père Noël secret du club Rotary de la région de McHenry événement au cours duquel des cadeaux seront remis à des centaines de familles. (Aaron Dorman)

Pour les chauffeurs et les bénévoles, voir les enfants ouvrir leurs cadeaux ou simplement connaître l’ampleur des besoins est une expérience humiliante, a déclaré Barger.

“C’est le vrai sens de Noël”, a déclaré Graff à propos des dons. « Les bénévoles, les chauffeurs, les gens qui font des dons, ceux qui ont mis du sang, de la sueur et des larmes pour fabriquer ces paniers : c’est un bel événement communautaire.

Samedi, le Rotary club de Woodstock comptait environ 350 chauffeurs bénévoles effectuant près de 1 200 livraisons.

Le Rotary Club de Woodstock organise la collecte de cadeaux de Noël depuis 52 ans, a déclaré Graff, ajoutant qu’elle avait participé aux 40 dernières années.

Un échantillon de jouets remis aux familles dans le cadre de l’événement Christmas Clearing House du Rotary Club de Woodstock le samedi 17 décembre 2022. (Aaron Dorman)

L’initiative des McHenry Rotarians est un peu plus récente, ayant débuté en 2014 sous le nom de Sunrise Secret Santa et fusionné avec l’événement du Rotary Club en 2020. La plupart des jouets pour l’événement Secret Santa ont été donnés par le chapitre McHenry Toys for Tots, a déclaré Lehman.

“C’est ainsi que nous redonnons”, a déclaré Lehman à propos des Rotary clubs de la région. « Il s’agit de notre plus grand projet de service pour le club McHenry. C’est ainsi que nous pouvons avoir un impact sur l’ensemble du comté. Une fois que c’est terminé, je reçois des courriels de destinataires qui sont tellement reconnaissants d’avoir pu recevoir quelque chose à offrir à leurs enfants.

Les livraisons pour le Rotary Secret Santa – avec 150 chauffeurs, dont près d’un tiers sont des lycéens, desservant plus de 1 600 enfants parmi environ 600 familles du comté – auront lieu dimanche, a déclaré Lehman.