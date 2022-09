McHenry County College accueillera une série de spectacles dans son planétarium sur le campus de Crystal Lake ce mois-ci.

Le premier spectacle, “Wildest Weather in the Solar System”, se tiendra de 19h30 à 20h30 le 23 septembre. Le spectacle emmène le public dans un voyage à travers l’atmosphère épaisse de Vénus, les orages magnétiques sur le soleil, le liquide des averses de méthane sur Titan et des anticyclones tourbillonnant à des centaines de kilomètres à l’heure sur Jupiter, selon un communiqué de presse du collège

De 11 h à midi le 24 septembre, le planétarium présentera « Terre, Lune et Soleil ». Il examine comment les trois travaillent ensemble, en utilisant des histoires amérindiennes tout au long du spectacle pour aider à faire la distinction entre les mythes et la science.

Parmi les autres spectacles à venir au planétarium, citons « Earth to the Universe » le 21 octobre, « Two Small Pieces of Glass » le 22 octobre, « Perfect Little Planet » le 12 novembre, « ExoPlanets » le 18 novembre, « Drifting North : Into the Polar Night” le 10 décembre et “Let it Snow” le 17 décembre. Les descriptions complètes de chaque spectacle peuvent être consultées sur www.mchenry.edu/planetarium.

Chaque spectacle est ouvert au public et coûte 10 $ par personne. Le nombre de places est limité à 45 personnes par spectacle.

Les réservations sont obligatoires et peuvent être faites au www.mchenry.edu/planetarium.