McHenry County Animal Control propose des mesures proactives pour éviter de perdre un animal de compagnie – Shaw Local

Perdre un animal de compagnie peut être dévastateur pour une famille. On estime qu’un animal de compagnie sur trois disparaîtra au cours de sa vie, selon le département de la santé du comté de McHenry.

Des actions peuvent être mises en place pour augmenter les chances qu’un animal de compagnie disparu rentre chez lui, mais la meilleure façon de protéger un animal de compagnie est de prendre des mesures pour l’empêcher de disparaître en premier lieu, indique le communiqué.

Même si un animal domestique est à l’intérieur uniquement, une catastrophe naturelle ou un visiteur de la maison pourrait involontairement laisser un animal domestique dehors ou laisser ouverte une porte menant à une zone clôturée en toute sécurité. Planifier à l’avance en faisant micropucer un animal de compagnie est un moyen efficace de garder un œil sur un animal de compagnie en cas de disparition.

Une micropuce est une minuscule puce électronique de la même taille qu’un grain de riz. La puce ne contient qu’un numéro d’identification lié au propriétaire qui aide les vétérinaires, les forces de l’ordre et le contrôle des animaux à retourner les animaux plus rapidement et en toute sécurité.

Avoir des animaux de compagnie micropucés augmente les chances qu’ils rentrent chez eux, surtout si le registre des micropuces contient les coordonnées à jour des propriétaires d’animaux. En juin, McHenry County Animal Control a pu ramener rapidement sept chiens à la maison grâce à leur micropuce et à leurs propriétaires qui ont tenu à jour leurs coordonnées, indique le communiqué.

Voici quelques suggestions du. MCDH pour les propriétaires d’animaux qui veulent éviter de perdre un membre de la famille à quatre pattes :

Micropuce tous les animaux de compagnie, même s’ils sont à l’intérieur seulement. La plupart des vétérinaires et des refuges ont un scanner universel, qui peut lire n’importe quel type de micropuce.

Enregistrez la micropuce et gardez ses coordonnées à jour dans le registre des micropuces.

Assurez-vous que les animaux domestiques ont un collier sécurisé avec une étiquette d’identification, mais n’oubliez pas que les colliers peuvent se casser ou être retirés.

Suivez l’exigence du comté de McHenry selon laquelle les chiens doivent être tenus en laisse chaque fois qu’ils sont hors de votre propriété.

Vérifiez les laisses, les colliers et les attaches pour l’usure. Remplacez périodiquement ces éléments.

Sécurisez la maison et la cour en vérifiant la clôture autour d’une propriété ou d’autres moyens potentiels pour un animal de compagnie de sortir d’une cour.

Gardez la documentation de l’animal à jour et facile à localiser au cas où il serait nécessaire de montrer une preuve de propriété.

En savoir plus sur les avantages de la micropuce ici. Pour signaler un animal disparu au McHenry County Animal Control, appelez le 815-459-6222.