McHenry capitalise sur les erreurs de Dundee-Crown dans la victoire du FVC – Shaw Local

CARPENTERSVILLE – McHenry et Dundee-Crown ont tous deux eu de nombreux longs trajets soutenus lors de leur confrontation à la Fox Valley Conference vendredi.

Mais les Warriors ont capitalisé sur une paire d’échappés des Chargers – un au premier quart et un autre au troisième – qui ont conduit à 14 points pour McHenry.

Capitaliser sur ces erreurs a fait la différence, alors que McHenry (2-4, 2-4 FVC) s’est retiré tard pour une victoire 31-12, provoquant une célébration animée d’après-match entre les Warriors et leurs fans.

“Au cours des semaines précédentes, nous étions à l’autre bout de beaucoup trop de ces revirements”, a déclaré l’entraîneur de McHenry, Joel Beard. “Nos gars ont remporté beaucoup plus de batailles en tête-à-tête défensivement ce soir et étaient au bon endroit au bon moment.”

Le quart-arrière principal de McHenry, Dominick Caruso, a terminé 9 passes sur 17 pour 164 verges et deux touchés. Cela comprenait une frappe de 34 verges contre le receveur large Jacob Zarek avec 52 secondes à jouer au premier quart, à la suite d’un échappé de DC, pour mettre les Warriors au tableau en premier.

“Nous voulions sortir et établir le tempo tôt et démarrer rapidement afin qu’ils aient à jouer par derrière”, a déclaré Caruso.

Il a également semblé placer le ballon là où seuls ses receveurs pouvaient l’attraper et n’a jamais lancé de passe qui risquait réellement d’être captée.

“C’était en grande partie ma ligne offensive qui me protégeait et me donnait le temps de prendre de bonnes décisions”, a déclaré Caruso. “Il y a aussi eu quelques passes où mes receveurs sont montés et ont récupéré le ballon.”

L’un d’entre eux est arrivé en fin de troisième.

Après le deuxième échappé perdu des Chargers du match, McHenry a conservé une avance précaire de 17-12.

Face à un quatrième et un 8 au DC 15, Caruso a lancé un lazer dans le milieu arrière de la zone des buts, qui a trouvé un Zack Maness bondissant pour un TD modifiant l’élan.

Cela en a fait 24-12 Warriors. Ils ont ajouté un TD d’assurance à la fin du quatrième quart grâce à une course de 1 verge sur les jambes de Dylan Drumheller, qui a couru 14 fois pour 88 verges. James LaRose (14 courses, 58 verges) a également réussi un score rapide.

McHenry a couru pour 211 verges au total.

“Nous avons pu égaler leur physique sur la ligne”, a déclaré Caruso. “Cela l’a ouvert, nous avons donc pu prendre quelques photos sur le terrain contre leur couverture de sécurité à une profondeur.”

Les Chargers (2-4, 2-4) étaient privés de leur entraîneur Mike Steinhaus, qui purgeait une suspension d’un match après avoir été expulsé d’un match la semaine dernière.

L’entraîneur par intérim Brad Smeele a salué l’effort du receveur Kali Freeman, qui a utilisé sa vitesse explosive en route vers quatre attrapés pour 84 verges et une paire de touchés.

“Nous avons eu de gros jeux en attaque, et Kali peut vraiment étendre le terrain”, a déclaré Smeele. «Mais nous avons eu trop de pénalités d’attente, et évidemment les trois revirements. Il semblait qu’à chaque fois que nous amenions McHenry à une situation de troisième essai, ils se convertissaient. C’était presque aussi critique que les chiffres d’affaires.