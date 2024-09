MCHAP sélectionne Natura Futura + le centre de production communautaire de Juan Carlos Bamba comme lauréat des pratiques émergentes 2024

Centro Comunitario Productivo Las Tejedoras par l’architecte Natura Futura José Fernando Gómez et l’architecte Juan Carlos Bamba. Image © Studio JAG

Le Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP) a annoncé le lauréat du cinquième prix MCHAP.emerge : le Centre de production communautaire Las Tejedoras à Guayas, en Équateur, conçu par l’architecte Natura Futura José Fernando Gómez et l’architecte Juan Carlos Bamba. Le projet offre une plateforme aux femmes artisanes locales, leur offrant des espaces pour apprendre, créer et présenter leurs créations textiles. L’annonce du gagnant a été faite lors de la Conférence sur la pratique critique qui s’est tenue au SR Crown Hall de Mies van der Rohe, un événement inaugural qui a réuni les quatre finalistes du MCHAP.emerge pour ouvrir des conversations sur l’avenir de la profession d’architecte à travers les Amériques.

La biennale Prix ​​MCHAP pour les pratiques émergentes (MCHAP.emerge) vise à reconnaître les œuvres architecturales les mieux construites des Amériques achevées entre 2022 et 2023. Le projet gagnant a été sélectionné parmi les quatre finalistes annoncés plus tôt cette année. Lors de cette première édition de la Conférence sur la pratique critique, tous les finalistes ont eu la chance de discuter de leur approche et d’engager des conversations autour de thèmes tels que l’écologie, la technologie, l’action et les changements de génération.

Nous sommes ravis d’honorer le Centre de Production Communautaire Las Tejedoras, une véritable démonstration de la façon dont la prochaine génération d’architectes peut affronter les problèmes de notre temps avec économie et élégance. Parallèlement aux autres œuvres finalistes de MCHAP.emerge, les riches conversations des derniers jours ont généré une multiplicité d’idées pour responsabiliser les futurs praticiens. – Dirk Denison, directeur du MCHAP

Le projet gagnant a été reconnu pour sa présence civique et sa compréhension contextuelle des besoins et des compétences uniques de la communauté locale de Chongón, à Guayas, en Équateur. Le centre a été conçu pour un collectif de femmes tisserandes qui ne disposaient pas d’un espace dédié pour exercer leur métier. Le projet architectural s’inspire de l’identité artisanale, réunissant des matériaux locaux tels que le bois de teck et la brique d’argile posée en chevrons. La conception est également influencée par le climat local, privilégiant la ventilation et la lumière naturelles. En son centre, un patio verdoyant rempli de plantes indigènes relie les espaces dédiés aux espaces de formation, aux ateliers pratiques, aux rassemblements communautaires et au stockage des créations.

Situé près de Guayaquil, le projet présente un contre-récit à l’expansion urbaine rapide qui caractérise la région, en privilégiant plutôt un espace adapté aux besoins de la communauté qui encourage également la biodiversité. En réintroduisant la végétation indigène et les plantes endémiques comme les guarumos et les heliconias, il offre également des conditions adéquates pour les oiseaux et les insectes déplacés par les développements à proximité.

Ouvert en 2023, le centre est rapidement devenu une plateforme fiable pour le progrès économique et social de la communauté. Il organise des ateliers sur le tissage et l’agriculture durable, permet aux femmes de participer à l’économie locale et favorise un lien plus étroit avec l’environnement.

Lisez la suite pour la déclaration du jury du MCHAP.

S’exprimant au nom du jury, le président du jury, Maurice Cox, a déclaré : « Le projet gagnant, le Centre de production communautaire Las Tejedoras, est imprégné d’une présence civique capable de donner de la dignité à l’ensemble de la communauté. Reconnaissant l’importance des pratiques de construction locales de la communauté, le projet donne expression formelle des métiers locaux et élève leurs qualités. La cour à deux étages, encadrant le ciel, sert de seuil entre la communauté et les ateliers intérieurs, tout en fournissant également un espace de rassemblement central qui intègre harmonieusement l’architecture et le paysage. conçu pour une ventilation naturelle, de l’ombre et une rentabilité, utilise des matériaux indigènes d’une manière propre et magnifiquement assemblée. Plus précisément, les colonnes et les poutres en bois de teck brut utilisées dans tout le bâtiment élèvent le niveau de détail à celui d’une construction sophistiquée.

Le bâtiment fonctionne comme un outil pédagogique. L’implication des artisanes locales dans la construction du projet donne tout son sens à l’expression sud-africaine « rien de nous, sans nous, n’est pour nous ». – Président du Jury Maurice Cox

« Le projet crée non seulement des emplois dans la communauté, mais facilite également le développement des compétences grâce à une participation active au processus de construction », a poursuivi Cox. La structure est notamment un symbole physique de la communauté, reflétant les contributions des femmes locales à sa construction. Cette agence intégrée dans la portée du projet depuis le partenaire client, la Young Living Foundation, jusqu’aux mains qui l’ont construit, représente sa mission pour l’éducation, les petites entreprises et le droit de tous à avoir accès à la beauté.

Outre Cox, le jury comprend Giovanna Borasi, directrice du Centre canadien d’architecture, Montréal ; Gregg Pasquarelli, directeur fondateur, SHoP Architects, New York ; Mauricio Rocha, fondateur, Taller | Mauricio Rocha, Mexico, et auteur du projet lauréat du Prix Amériques 2023, la rénovation du Musée Anahuacalli ; et Sofia von Ellrichshausen, associée fondatrice, Pezo von Ellrichshausen, Concepción, Chili, et auteur de Poli House, lauréate 2014 du Prix des pratiques émergentes. Les autres finalistes du cycle 5 de MCHAP.emerge sont le bâtiment d’habitation de la rue Virrey Aviles conçu par Juan Campanini-Josefina Sposito, le PILARES Cuicuilco créé par TO, +UdeB Arquitectos, AGENdA agencia de arquitectura et l’école primaire de Santa Cruz de Villacuri. Communauté, par Estudio Copla et Atelier Ander Bados.