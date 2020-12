DUBLIN, 7 décembre (Reuters) – Les négociations commerciales post-Brexit ne semblent pas bonnes tant que la Grande-Bretagne ne comprend pas la nécessité de parvenir à un compromis sur les trois principales questions en suspens, a déclaré lundi la commissaire européenne aux services financiers Mairead McGuinness.

« Non, cela n’a pas l’air bien et la raison pour laquelle cela n’a pas l’air bien est que le Royaume-Uni ne comprend pas l’importance des trois questions en suspens et la nécessité pour le Royaume-Uni de faire des compromis », a déclaré McGuinness, représentant de l’Irlande au sein de l’exécutif de l’Union européenne. Diffuseur irlandais RTE.

« J’espère que lors de cette réunion (plus tard lundi entre les dirigeants du Royaume-Uni et de l’UE), il y aura un rapport des négociateurs faisant état de certains progrès. à demain. » (Reportage de Padraic Halpin; Édité par Toby Chopra)