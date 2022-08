McGregor taquine “le plus grand retour de l’histoire du sport” (VIDEO)

La star de l’UFC, Conor McGregor, a dévoilé ses plus grands succès sur les réseaux sociaux

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a laissé entendre qu’il était proche d’un retour dans l’Octogone après avoir fièrement présenté une vidéo de certains de ses faits saillants du MMA en ligne, et a juré d’afficher le “le plus grand et le plus grand retour sportif de toute l’histoire.”

L’Irlandais est absent de l’UFC depuis plus d’un an après avoir subi une horrible fracture à la jambe gauche vers la fin du premier tour lors de son combat de trilogie avec son rival passionné Dustin Poirier en juillet 2021, mais les rapports indiquent qu’il a a intensifié son entraînement ces derniers mois alors qu’il retrouve sa pleine forme.

McGregor a été autorisé à revenir au combat de plein contact en avril et a catalogué ses préparatifs pour son armée d’environ 55 millions de followers sur les réseaux sociaux – la dernière allumette étant un package vidéo soigneusement édité montrant les victoires de l’ancien champion du monde à deux poids contre le aime Donald Cerrone, Jose Aldo, Eddie Alvarez et Poirier (lors de leur premier combat il y a environ huit ans).

Le plus grand et le plus grand retour sportif de toute l’histoire.

Serez-vous témoin ? 🥷 pic.twitter.com/uej8Hp6VzF – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 août 2022

“Le plus grand et le plus grand retour sportif de toute l’histoire», a écrit McGregor à côté du bref clip.

“Serez-vous témoin ?”

Les détails précis du retour de McGregor restent cependant un mystère, notamment après l’annonce récente que l’Irlandais ferait ses débuts à Hollywood dans le film d’action populaire “Road House” aux côtés de Jake Gyllenhaal.

LIRE LA SUITE: Conor McGregor décroche un rôle à gros budget à Hollywood

Aucun calendrier n’a été proposé quant au moment où nous pourrions revoir la toile octogonale la plus bancable de l’UFC, bien que plusieurs de ses pairs aient tenté de se positionner pour être son fleuret une fois que McGregor a enfilé ses gants de 4 oz.

Charles Oliveira a ouvertement déclaré qu’il aurait préféré combattre McGregor pour le titre vacant des poids légers de l’UFC, mais a plutôt été placé dans un concours avec le remarquable russe Islam Makhachev.

“Je ne voulais pas ce combat. Tout le monde le sait“, a déclaré Oliveira récemment, discutant du match avec Makhachev.

“Je voulais le gros paiement de l’autre combat [McGregor]. Cependant, tout le monde sait que je suis un employé de l’UFC. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Alors on a essayé de négocier sous tous les angles.”

Un autre concurrent de premier plan, Michael Chandler, a également indiqué son désir d’affronter le Dubliner – mais ajoute que le statut de McGregor dans le sport lui a “valu le droit” de choisir qui il combattra ensuite.

“Ce combat avec Conor, évidemment je suis sérieux à ce sujet», a déclaré Chandler en mai.

“Tu vas avoir du mal à trouver quelqu’un qui ne pense pas que je sois l’un des gars les plus excitants de la planète maintenant. Et je pense que je l’ai prouvé à maintes reprises maintenant. Conor a besoin d’un grand combat pour mettre des mégots dans des sièges, pour vendre des pay-per-views. Et un combat à 170 serait bien mieux qu’à 155.

“Conor a gagné le droit de garder ses options ouvertes. C’est une icône des sports de combat. C’est l’une des plus grandes stars du sport de la planète et il mérite de pouvoir prendre ses décisions quand il veut prendre ses décisions.”

Et à en juger par les récentes déclarations de McGregor sur les réseaux sociaux, quelqu’un aura bientôt sa « Red Panty Night » – et vous pouvez vous attendre à ce que plusieurs combattants de deux catégories de poids différentes se disputent pour savoir qui devrait en être le témoin direct.