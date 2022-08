McGregor supprime l’insulte visant la star russe

La star de l’UFC McGregor a de nouveau attaqué un combattant russe en ligne

Conor McGregor n’a pas été vu dans la cage depuis plus d’un an, mais cela ne l’a pas empêché de viser ses rivaux de l’UFC après avoir tweeté (puis supprimé) une vile insulte au challenger russe Islam Makhachev.

McGregor est connu pour être l’un des combattants les plus à la langue d’argent de l’histoire des sports de combat, mais il est connu pour s’être attiré de nombreux ennuis pour certaines de ses déclarations les plus flagrantes, et bien qu’il se soit classé deuxième dans sa rivalité passionnée avec Khabib. Nurmagomedov, McGregor s’est mis à lancer des bombes verbales sur l’homme considéré comme le successeur de Khabib.

Dans le tweet supprimé depuis, McGregor a semblé suggérer que les parents de Makhachev étaient des cousins ​​– mais a ensuite réfléchi mieux et l’a supprimé de sa page Twitter officielle.

McGregor a été un fournisseur fréquent de la stratégie de tweet et de suppression en ligne, bien que l’on ne sache pas s’il est persuadé de supprimer les messages offensants des membres de son équipe ou s’il décide simplement de lui-même.

Malgré tout son franc-parler, McGregor reste lié à plusieurs grandes marques et a récemment été confirmé comme ayant un rôle principal dans le prochain redémarrage “Road House” du film d’action populaire des années 1980.

Conor se prépare à faire un super combat contre l’islam s’il gagne en octobre👀 – Brian (@cryptobrian125) 10 août 2022

Hollywood a traditionnellement vu d’un mauvais œil la presse négative associée aux stars de leurs divers projets, bien qu’il reste à spéculer si le producteur Joel Silver serait mal à l’aise avec certaines des diverses déclarations de McGregor.

D’autres, cependant, ont suggéré que McGregor tente de se positionner pour une fissure à Makhachev une fois qu’il reviendra de la grave blessure à la jambe qu’il a subie dans l’Octogone l’an dernier contre Dustin Poirier.

“Conor se prépare à faire un super combat contre l’islam s’il gagne en octobre“, a écrit un fan en ligne.

Makhachev devrait disputer le titre vacant des poids légers de l’UFC contre Charles Oliveira à Abu Dhabi en octobre – Makhachev critiquant son ennemi pour avoir déclaré dans les médias qu’il aurait préféré être réservé contre l’Irlandais.

“Charles est très bon, il a une bonne séquence de victoires, il a battu beaucoup d’adversaires coriaces, mais pour moi, c’est gênant quand le champion des poids légers de l’UFC demande quelqu’un comme Nate Diaz ou Conor McGregor, qui [last] gagné comme il y a cinq ans», a-t-il déclaré au DC & RC d’ESPN.

“C’est embarrassant parce qu’il a dit que l’islam devait se battre une fois de plus ou quelque chose comme ça. Mais l’UFC lui a dit : “Hé si tu ne prends pas ce combat, on va donner la chance à Michael Chandler.” C’est pourquoi il a pris ce combat.”