McGregor répond en deux mots aux revendications de revanche de Mayweather

L’Irlandais a réagi après que l’icône de la boxe a suggéré qu’un deuxième combat était prévu pour 2023

Conor McGregor a versé de l’eau froide sur un éventuel match revanche avec Floyd Mayweather, déclarant qu’il n’était pas intéressé par une répétition de leur succès au box-office de 2017.

Mayweather a fait parler de lui mercredi après avoir déclaré au Daily Mail que les icônes de combat devaient se retrouver l’année prochaine.

“Je veux sortir ce week-end et m’amuser” Mayweather a parlé pour la première fois de sa rencontre avec le combattant japonais du MMA Mikuru Asakura, qui devrait avoir lieu dimanche à la Saitama Super Arena.

“Ensuite, j’ai une autre exposition à Dubaï en novembre et moi et Conor McGregor en 2023.

« Nous ne savons pas si ça va être une exhibition ou un vrai combat. Mais il a été question des deux. Je préférerais une exposition », dit Mayweather.

S’adressant à Instagram, McGregor a laissé tomber le hashtag “pas intéressé” pour expliquer sa position et démystifier les affirmations de Mayweather.

La phrase était accompagnée d’une photo de lui décrochant un uppercut sur l’Américain sur le ring lors de leur concours original, qui, selon Showtime, a réalisé plus tard 4,3 millions d’achats à la carte rien qu’aux États-Unis.

McGregor a téléchargé la même photo plus tard avec la légende “Le catalogue des crèmes” et un “McGregor Inc” hashtag.

Collé sur Mayweather sur le cliché était une liste des entreprises de l’Irlandais, mais partager le coup de couleur aurait également pu être une réplique à une fouille sournoise que le boxeur de 45 ans a faite à son ancien rival sur le ring.

“Je ne suis pas dans les combats où je vais subir une vraie punition”, Mayweather a expliqué pourquoi il préfère les combats d’exhibition ces jours-ci.

“Donc, des gars comme Conor McGregor et des gars qui ne frappent pas vraiment fort comme les YouTubers ou les gars de l’UFC, ça ne me dérange pas vraiment d’entrer en collision avec ce genre d’individus mais rien où je vais me mettre dans une position où je vais me faire du mal ou me faire du mal », Ajout de Mayweather.

Terminant son ennemi via un TKO au 10e tour à Las Vegas, c’est Mayweather qui est rentré chez lui avec le droit de se vanter de leur première rencontre tout en étant également plus riche de 280 millions de dollars.

Le salaire estimé à 130 millions de dollars de McGregor semblerait tentant pour tout combattant d’essayer de ramener à la maison, bien que la réponse de “The Notorious” puisse être considérée comme le Dubliner restant concentré sur la reprise du titre léger à l’UFC.

McGregor, 34 ans, a été en pause de 14 mois après une horrible fracture de la jambe lors de sa défaite contre Dustin Poirier à Abu Dhabi en juillet 2021.

“Évidemment, mon retour se fera dans l’octogone pour l’UFC – cette histoire est loin d’être terminée, en fait elle vient juste d’être écrite, ce n’est que le début”, McGregor a précisé à Sky Sports lors de sa participation au Grand Prix de Monaco fin mai.

Laissant la porte ouverte à Mayweather un jour, cependant, il a déclaré qu’il allait “honorez à nouveau le cercle carré à l’avenir.”

« La boxe est mon premier amour dans les sports de combat. J’ai passé un si bon moment la dernière fois que j’y suis allé », McGregor a ajouté.