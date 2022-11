McGregor répond à Khabib avec un empannage du “plan du père” (VIDEO)

Le Dublinois a de nouveau visé son rival russe en ligne

L’ancien champion de l’UFC Conor McGregor a répondu en ligne après que le féroce rival Khabib Nurmagomedov ait fait référence à l’une des lignes de marque de l’Irlandais lors d’une récente interview.

McGregor, qui a été battu par la star russe invaincue Nurmagomedov lors d’un concours chaotique en 2018, s’est rendu sur Twitter pour s’adresser à son ennemi après que Khabib ait été invité lors d’une allocution à décrire le succès que son équipe de combat a connu ces dernières semaines.

L’ami de longue date de Khabib et partenaire d’entraînement, Islam Makhachev, a battu l’ancien champion Charles Oliveira par soumission il y a un mois cette semaine pour remporter le titre des poids légers de l’UFC précédemment dominé par Khabib, tandis que son cousin Usman Nurmagomedov a également remporté le titre mondial des poids légers Bellator dans une performance complète contre le a expérimenté Patricky ‘Pitbull’ Freire le week-end dernier.

Lors de l’apparition publique susmentionnée à Toronto, Khabib a emprunté l’un des plus grands succès de McGregor pour expliquer que ses partenaires d’entraînement sont là pour dominer leurs divisions indéfiniment.

“J’ai entendu il y a longtemps quand un gars parlait de ‘Nous sommes ici pour prendre le relais», a déclaré Khabib. “Mais nous sommes ici pour prendre le relais.”

“J’ai entendu il y a longtemps quand un gars parlait, ‘Nous sommes ici pour prendre le relais.’ Mais nous sommes ici pour prendre le relais.” Khabib se délecte de son équipe détenant l’or UFC et Bellator. 🦅 Vidéo complète : https://t.co/SyqXHL6dqt pic.twitter.com/9aliTHjVc5 – Accro au MMA (@MMAJunkie) 21 novembre 2022

La ligne était un clin d’œil à celle prononcée par McGregor après sa victoire de star contre Diego Brandao dans sa ville natale de Dublin en 2014, dans laquelle il a déclaré que lui et son équipe SBG Ireland n’étaient pas à l’UFC “juste pour participer» mais plutôt à «reprendre.”

Et cela n’a certainement pas plu à McGregor, qui s’est tourné vers Twitter pour composer sa riposte.

“je continue à me battre !», a-t-il écrit en réponse au clip vidéo de Nurmagomedov dans un Tweet supprimé depuis.

“Le plan de ton père n’est jamais terminé parce que tu as démissionné et que tu t’es enfui, mon frère. Dieu vous protège. Je suis toujours là si tu veux y retourner. Mais votre peur de la défaite signifie que vous avez déjà perdu. Fuyez tout ce que vous voulez. Nous perdons tous à la fin. La mort nous prend tous. Je ne crains rien d’autre que Dieu.”

Conor McGregor à Khabib Nurmagomedov sur Twitter, 21 novembre 2022

Cependant, il semble que McGregor sera déçu s’il poursuit vraiment un match revanche avec Khabib après que la star russe ait confirmé dans le même discours qu’il n’avait pas l’intention de retourner dans la cage et qu’il était plus que satisfait d’être un joueur à part entière. -entraîneur de MMA à temps pour Makhachev et Usman Nurmagomedov – poursuivant le travail commencé par son défunt père et entraîneur, Abdulmanap.

Le combat entre Khabib et McGregor, qui a eu lieu à Las Vegas en octobre 2018, était la carte de combat UFC la plus regardée de tous les temps et s’est terminé lorsque Khabib a soumis McGregor au quatrième tour avec une manivelle.

Le drame s’est poursuivi après la cloche finale lorsque Nurmagomedov a sauté de la cage pour attaquer les membres du personnel d’entraînement de McGregor, tandis que d’autres combattants associés à Khabib sont entrés dans l’Octogone pour se battre avec McGregor – la Nevada Athletic Commission distribuant une série d’amendes et de suspensions dans le conséquences.

McGregor reste inactif dans les arts martiaux mixtes pendant qu’il achève de se remettre d’une jambe gravement cassée subie lors de sa défaite à l’été 2021 contre Dustin Poirier.