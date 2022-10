McGregor publie une prédiction pour le combat pour le titre UFC de son rival russe amer

L’Irlandais a pesé ses pensées avant qu’Islam Makhachev et Charles Oliveira ne se rencontrent pour le titre des poids légers de l’UFC

Conor McGregor a prédit que le Brésilien Charles Oliveira “facilement” a battu son rival russe Islam Makhachev lorsque la paire s’affronte pour le titre des poids légers à l’UFC 280 plus tard ce mois-ci.

Le phénomène de grappling du Daghestan Makhachev vise à suivre les traces de son ami et mentor Khabib Nurmagomedov en capturant la couronne des 155 livres de l’UFC à Abu Dhabi.

L’ancien champion Oliveira, qui a été déchu du titre après avoir pesé lourd pour son concours avec Justin Gaethje en mai, visera à restaurer son statut officiel de dirigeant des rangs légers.

Lorsqu’on lui a demandé dans la session de questions et réponses sur Twitter ses réflexions sur la façon dont le combat se déroulera, McGregor a été succinct avec ses prévisions.

“Oly et facile,” a répondu l’Irlandais, qui s’est fait appeler “Mystic Mac” pour sa prescience lors d’occasions précédentes.

Le soutien de McGregor à Oliveira est peut-être prévisible étant donné l’animosité persistante avec Khabib et son équipe après leur fameuse confrontation à Las Vegas en 2018.

La défaite du Dubliner face à Khabib est l’une des trois qu’il a subies lors de ses quatre dernières visites à l’UFC Octagon.

Le joueur de 34 ans continue d’être mis à l’écart par la fracture brutale de la jambe qu’il a subie contre Dustin Poirier en juillet dernier.

Cependant, McGregor vise un retour l’année prochaine qui, selon l’ancien champion à deux poids, sera le “le plus grand et le plus grand” dans l’histoire du sport.

Répondant dans les mêmes questions et réponses sur les réseaux sociaux, un McGregor gonflé a indiqué qu’il visait à passer au poids welter pour son retour.

« J’ai hâte d’organiser des cliniques. Ils ont vu une demi-page de mon dossier. répondit l’Irlandais lorsqu’on lui demanda ce “excite” lui de se battre à 170 livres.

Si McGregor rejoignait le groupe des poids légers, Oliveira a déjà déclaré qu’il serait prêt à l’accueillir à nouveau dans la cage, en supposant que le Brésilien puisse relever le défi de Makhachev lors de leur événement principal le 22 octobre.

Oliveira, 32 ans, mène une remarquable séquence de 11 victoires consécutives dans le concours, après avoir quitté les rangs des prétendants prometteurs pour s’insérer dans la conversation en tant que l’un des plus grands poids légers de tous les temps.

Makhachev, 31 ans, n’a qu’un seul défaut sur son record de carrière de 23 combats – une défaite de TKO en 2015 contre Adriano Martins – et est invaincu lors de ses 10 derniers combats.