McGregor obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Ewan McGregor avec son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

L’acteur de Star Wars et Trainspotting, Ewan McGregor, a déclaré qu’il était « très touché » après avoir reçu une étoile sur le légendaire Hollywood Walk of Fame.

Lors de son discours d’intronisation, Hayden Christensen a décrit son ancien partenaire comme « le meilleur maître Jedi que l’on aurait pu demander » et « l’homme le plus cool de la planète ».

McGregor a déclaré : « Je n’avais absolument aucune idée de ce que cela ferait, ou de ce que cela signifierait, mais cela signifie beaucoup, et c’est très, très agréable et je me sens très touché par tout cela.

Né à Perth, McGregor a fait ses débuts au cinéma dans Being Human de Bill Forsyth en 1994 et a rapidement enchaîné en incarnant le journaliste Alex Law dans le thriller Shallow Grave de Danny Boyle.

Il a été acclamé à l’échelle internationale pour son interprétation de l’héroïnomane Mark Renton dans Trainspotting de Danny Boyle en 1996, et dans la suite de T2 Trainspotting en 2017.

McGregor a joué le rôle du maître Jedi Obi-Wan Kenobi dans trois blockbusters Star Wars entre 1999 et 2005, avant de reprendre le rôle dans la série Disney+ en 2022.

Ses autres crédits hollywoodiens incluent Fargo, Salmon Fishing In The Yémen et Moulin Rouge.

Il a été nommé OBE en 2013 pour ses services au théâtre et à la charité et a remporté un Emmy Award et un Golden Globe.