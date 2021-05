«  McGregor est une pute de grande classe … il finira par se battre contre les Kardashians  » – Le manager de Khabib dans le désarroi contre l’Irlandais «  fini  »

Khabib a mis du temps sur sa carrière invaincue dans le MMA après avoir défendu son titre des poids légers à l’UFC contre Justin Gaethje en octobre dernier, citant une promesse faite à sa mère de ne plus pouvoir continuer après la mort de son père et entraîneur Abdulmanap plus tôt cette année-là.

Depuis lors, le Daguestani 29-0 a résisté aux efforts vigoureux pour le ramener pour une dernière sortie dans l’Octogone, le patron de l’UFC, Dana White, admettant finalement sa défaite en mars alors que Khabib annulait officiellement le titre de 155 livres.

S’exprimant lors de l’émission Hotboxin ‘de Mike Tyson, le directeur du MMA, Abdelaziz, a déclaré que White n’était pas le seul à désespérer d’attirer son client de sa retraite et a répété que Khabib s’était vu offrir 100 millions de dollars pour rencontrer l’ancien champion du monde de boxe à cinq poids Floyd Mayweather en l’anneau.

«Khabib s’est vu offrir 100 millions de dollars après sa retraite pour combattre Floyd Mayweather. 100 millions de dollars. Vous pouvez demander à Floyd, vous pouvez demander à tout le monde, » Abdelaziz a déclaré à Tyson et au co-animateur Henry Cejudo.

«Khabib a dit: ‘non, je suis à la retraite, j’ai dit à ma mère que je suis à la retraite, je vais tenir parole à ma mère. Si ma mère m’a dit de me battre à nouveau, peut-être que je le ferai, mais pour le moment, elle m’a dit de ne pas me battre ».

«Il vient d’une culture musulmane, nous respectons très profondément nos mères, nous ne pouvons pas aller au paradis sans la permission de notre mère.»

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Les efforts pour faire entrer Khabib sur le ring avec Mayweather ont commencé pour la première fois après que le Russe a étouffé la mégastar irlandaise Conor McGregor lors de leur match de rancune à Las Vegas en octobre 2018.

C’était le retour de McGregor à l’UFC après sa propre incursion lucrative pour affronter Mayweather dans le cercle carré, ce qui aurait rapporté aux deux hommes des paies à neuf chiffres.

Depuis sa défaite contre Khabib, McGregor a connu des fortunes mitigées à l’intérieur de la cage, revenant pour vaincre Donald « Cowboy » Cerrone en janvier 2020 avant une brutale défaite KO contre Dustin Poirier lors de son retour un an plus tard.

McGregor et Poirier se préparent à un combat de trilogie le 10 juillet à Las Vegas, bien qu’Abdelaziz ait rejeté l’Irlandais – avec qui il n’y a pas d’amour perdu – comme une force épuisée qui est destinée à des combats d’exhibition.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

«Maintenant, vous avez McGregor qui se bat contre Dustin Poirier, probablement McGregor va de nouveau arrêter, c’est un lâcheur,» Dit Abdelaziz d’un air effaré.

«Pour moi, il n’est pas pertinent. Il est comme une prostituée haut de gamme. Maintenant, les gens veulent sortir avec lui pour lui montrer: «Hé, j’ai une jolie fille avec moi».

«C’est la jolie fille, et après ça tu peux aller montrer aux autres filles et dire: ‘hé, j’ai cette belle fille, tu veux sortir avec moi?’

«Cela signifie des combattants, ils se battent contre lui, ils ont cette influence en combattant Conor McGregor… Mais ils ne comprennent pas que Conor McGregor n’a pas gagné depuis trois ans. C’est une pute chère. »

«Il devient ce tremplin. Mais aussi vous gagnez de l’argent lorsque vous vous battez contre Conor McGregor, parce qu’il est nul. Mais combien de temps cela va-t-il durer?

«Lui et Dustin Poirier, j’aime Dustin, mais les deux ressemblaient à de la merde [in their last fight]. »

Abdelaziz se moquait davantage de McGregor en affirmant que l’avenir de l’Irlandais résidait dans des expositions avec des aspirants de boxe YouTube Jake Paul – ou même des sœurs célèbres des médias sociaux, les Kardashians.

«Le truc McGregor est terminé. McGregor va maintenant se battre contre Jake Paul, les Kardashians, il va se battre contre des filles… C’est ce qui se passe, » Dit Abdelaziz d’un ton moqueur.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

De retour à Khabib, Abdelaziz a adressé un autre nom que beaucoup jugeaient suffisant pour attirer le Russe dans l’Octogone – celui de l’ancien champion de l’UFC à deux poids, Georges St-Pierre.

L’icône canadienne, qui a remporté des titres mondiaux chez les poids moyens et les poids welters, a eu 40 ans cette année et Abdelaziz a affirmé que son homme aurait eu raison de lui.

«En tant qu’humain, je ne veux pas voir Georges [fight], il a 40 ans » dit le directeur du MMA.

«Ils ont tous les deux le même match, mais Khabib est beaucoup plus jeune, plus féroce. Je ne pense pas que ce serait même un combat loyal.

Tyson a également semblé soutenir Khabib dans un match fantastique entre les deux, ajoutant: « Je ne pense pas que l’âge compte, mais je pense que Khabib est invincible. »