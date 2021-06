« Mcgregor doit obtenir un coup fatal »: l’entraîneur légendaire du GSP Zahabi parle de la tête d’affiche de l’UFC 264 contre Poirier (VIDEO)

Chute à 3-3 depuis le détrônement de Jose Aldo fin 2015, l’Irlandais tente de remettre sa carrière sur les rails après que Poirier l’a condamné à une toute première défaite par élimination directe à l’UFC à Abu Dhabi en janvier.

Leur troisième rencontre est essentiellement un éliminateur face au nouveau dirigeant de 155 livres Charles Oliveira, et Zahibi, qui est le plus célèbre pour avoir guidé la carrière du grand poids welter Georges St. Pierre, a donné son avis sur le concours.

« Je pense [McGregor] doit, numéro un, retirer les coups de pied de la table. J’espère pour lui qu’il s’entraîne 24 heures sur 24 pour ne pas se faire botter la jambe », a déclaré Zahibi à sa chaîne YouTube.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par MMA TV (@mmatvlive)

« Ensuite, il doit garder le volume bas. Il n’a pas à lancer autant de coups que Poirier. Il doit garder le volume bas.

« Il a 25 minutes pour obtenir un coup fatal ou il perd très probablement une décision… s’il entre dans une guerre de tranchées avec Poirier, je pense que Poirier va gagner. À mon avis, c’est un combat 50-50.

« Les trois choses que je pense que Conor McGregor doit faire pour gagner: une, retirer la jambe de la table. Il combat un gaucher, ça va être une chose délicate. Il n’a pas combattu beaucoup de gauchers dans sa carrière, alors vous avoir ce coup de pied puissant qui n’est généralement pas là lorsque deux combattants sont en position ouverte.

« Deuxièmement, il doit contrôler le volume. Il n’a pas à essayer de suivre Poirier dans la poche. Si Poirier réussit dix coups contre cinq, je ne serais pas inquiet pour Conor. Conor va gagner par killshot, KO, ou il va perdre par décision. »

Voici la promo officielle de Dustin Poirier contre Conor McGregor 3. Le plus gros combat de l'été. A moins d'un mois. #UFC264

Zahabi est ensuite passé à l’ennemi de McGregor.

« Quelles sont les clés pour que Poirier gagne ? » Il a demandé.

« J’adore ce qu’il a fait lors du deuxième combat. Il a été éliminé tôt. Même s’il ne l’a pas compris… qui s’en soucie? Gardez Conor au corps à corps, gardez Conor dans la guerre des corps à corps, donnez-lui un coup de genou, un coup de coude, l’attacher tirez sur son cou, tirez sur ses bras, faites-le travailler.

« Enlevez cette explosivité naturelle. Enlevez sa capacité à tirer un coup mortel et à vous assommer. Si vous vous approchez d’une double jambe, faites-le.

« Bien sûr, s’il peut monter sur Conor et le maintenir au sol, c’est l’endroit le plus sûr pour avoir Conor McGregor. Conor est tellement dangereux debout. « L’autre chose est de mettre en place ces coups de pied dans les jambes.

J'ai l'impression qu'un coup de pied au mollet de Dustin Poirier m'empêcherait de rester debout pour le reste de ma vie.

« C’est facile, nous le savons tous. Conor McGregor n’a pas bien réagi aux coups de pied dans les jambes. Et à mon avis, portez le combat dans les derniers tours. Ce serait le grand numéro trois pour Poirier.

« À mon avis, Poirier est le meilleur dans les guerres de tranchées. Si vous êtes au troisième tour, peut-être au quatrième tour, les choses deviennent plus fatigantes. Évidemment, la fatigue s’accumule et vous êtes moins explosif. C’est difficile de garder la distance. Cela devient vraiment difficile pour garder la distance. Conor a besoin de cette distance, « a conclu Zahabi.

Ailleurs, le concurrent poids welter Stephen ‘Wonderboy’ Thompson, qui affrontera Gilbert Burns sur la même carte à l’UFC 264, a également offert ses conseils à ‘Mystic Mac’.

« Je pense que la personne qui doit faire le plus de changement de combattants est définitivement Conor », Thompson a déclaré à Submission Radio cette semaine.

« Je veux dire, Dustin Poirier se bat à peu près de la même manière depuis très longtemps. Il a une excellente boxe, un bon timing, il est dur comme des clous, il aime s’asseoir dans la poche et il est intelligent. »

Il y a 5 ans aujourd'hui, Conor McGregor battait Aldo en 13 secondes 😳

« Je pense [Conor] en quelque sorte perdu quelque chose lors de son dernier combat », Thompson a posé.

« Je pense que c’était toute la boxe qu’il faisait. Il n’a plus ce mouvement que vous voyiez normalement.

« Comme lorsqu’il a combattu Jose Aldo. C’est le mouvement qui lui a valu ce combat. Et il se tenait en quelque sorte là devant Dustin Poirier et il a pris beaucoup de coups de pied bas au mollet, et c’est ce qui l’a réglé, scellé l’accord. «

Wonderboy appelle McGregor.

« Donc, il doit se remettre à bouger comme un gars de karaté. Il doit recommencer à monter sur son vélo, utiliser ce mouvement de va-et-vient, changer de côté, jouer à ce jeu, s’il veut sortir et le battre à nouveau. Il peut tirer les frappes de Dustin Poirier avec son mouvement.

« Et lui étant un si bon contre-perforateur, il peut contrer cela. Donc, sur les deux, Conor doit y revenir.

« Je ne sais pas à quel point c’est difficile et depuis combien de temps il fait des trucs de boxe, mais il doit s’en sortir et revenir à son mouvement. S’il peut le faire, Conor peut gagner. »