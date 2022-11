McGregor défie son ancien ami de se battre au milieu d’une querelle juridique

La star de l’UFC est impliquée dans un différend juridique avec le bagarreur russe Artem Lobov

Le différend juridique entre la star de l’UFC Conor McGregor et son ancien ami proche et partenaire d’entraînement Artem Lobov a pris une tournure mardi alors que le Dublinois le défiait à un combat après avoir révélé qu’il avait été frappé par de nouvelles poursuites judiciaires par le combattant russe.

Dans une série de publications sur Twitter, McGregor a déclaré que Lobov avait intenté une action en diffamation contre McGregor et son père. Cela fait suite à une action en justice déposée par Lobov la semaine dernière, dans laquelle il demande 5% des 600 millions de dollars que McGregor a gagnés en vendant une participation majoritaire dans sa marque de whisky irlandais Proper No. Twelve à Proximo Spirits en 2021.

Lobov affirme avoir joué un rôle déterminant dans la création de l’entreprise par McGregor et qu’une promesse financière n’a pas été honorée une fois la vente devenue officielle.

Le combattant russe à la retraite a également déclaré dans une récente interview avec talkSPORT qu’il avait refusé une offre de 1 million de dollars de McGregor pour son aide au début de l’entreprise.

“Artem essaie également de nous poursuivre, moi et mon père, pour diffamation», a écrit McGregor sur Twitter dans un message qui a depuis été supprimé.

“Oh seigneur, que Dieu te bénisse. Artem tu ressembles à une saucisse crue d’une chose. Sautez sur la casserole pendant une minute, vous avez l’air d’un pote rugueux. Que Dieu te bénisse mon pote.”

McGregor a suivi cela avec un message audio, dans lequel il a déclaré: «Ceci est un appel à Artem, la fanny, la fée pad, Lobov. Je te défie en combat ce soir, 22h30. Je vous retrouverai au SBG Concorde et nous nous battrons pour tout. J’ai reçu des messages d’avocats sur la diffamation et toutes ces poursuites et tout.

“Tu es un petit chemisier, mon pote. Je te verrai SBG Concorde ce soir à 22h30 et je te combattrai pour le tout. Réponds à ce putain d’appel, petit chemisier.”

Le message audio a également été supprimé par la suite. Lobov n’a pas répondu publiquement à McGregor.

Le Russe, qui vit en Irlande depuis plusieurs années, est un partenaire d’entraînement de longue date et un confident de McGregor. Il était au centre de la querelle entre l’Irlandais et Khabib Nurmagomedov, McGregor s’envolant pour New York pour affronter Khabib après qu’un clip vidéo soit apparu en ligne dans lequel il semblait gifler Lobov dans un hôtel de New York.

McGregor a ensuite été arrêté par le département de police de New York pour avoir attaqué un bus transportant Nurmagomedov et plusieurs autres combattants dans le parking du Barclays Center à Brooklyn.

Et tandis que McGregor cherche à poursuivre sa guerre avec Lobov dans la cage, il semble que ce soit un combat qui ne se réglera que devant un tribunal irlandais.