McGregor aurait dû défendre le salaire de l’UFC comme Jake Paul, déclare l’ex-champion Couture – tandis que l’Irlandais se moque du manager de Khabib

McGregor se prépare actuellement pour une confrontation à faire ou à mourir avec Dustin Poirier à l’UFC 264 dans quinze jours.

Avec leur série à égalité à 1-1 après que « The Diamond » ait fait succomber l’Irlandais à sa première défaite par élimination directe dans le championnat MMA en janvier, le décideur de la trilogie déterminera qui affrontera Charles Oliveira pour un tir à la couronne des poids légers plus tard cette année.

Mais cela n’a pas empêché Mystic Mac de s’engager dans des jibes contre les alliés de l’ancien ennemi Nurmagomedov, qui l’a battu par une soumission brutale en 2018 pour la sangle de 155 livres qui a fait dérailler le retour de l’octogone de McGregor après une absence de deux ans, y compris un match de boxe contre Floyd Mayweather.

https://t.co/W8fl6ocvLS – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 juin 2021

Venant avec la légende « ce qui se passe lorsque vous ne parvenez pas à vous promouvoir en tant que combattant et décidez simplement de copier et coller à la place », McGregor a partagé un clip vidéo avec un emoji pleurant de rire qui montrait un combattant en particulier, représenté par le manager de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, copiant son style de vantardise au micro pour se promouvoir.

Semblant recycler certaines des citations les plus connues de McGregor, le dirigeant des poids welters Kamaru Usman les pirate presque textuellement – ​​que ce soit sa propre vision d’un « soirée culotte rouge » ou dire que d’autres combattants sont « niveaux inférieurs » lui alors qu’il a besoin de voir « activité » des adversaires potentiels.

McGregor a déjà repris cette imitation d’Usman, bien sûr.

Usman copie même mes clichés maintenant. Dois-je combattre ce gars à un moment donné ? Je pense que oui. Je ne peux pas copier mes mots et mes clichés et ne pas recevoir une claque pour ça. J’aime 170. C’est bientôt le mien. pic.twitter.com/FEQgj9AsAy – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

Le lendemain d’une victoire par KO pour « The Nigerian Nightmare » contre Jorge Masvidal, McGregor a partagé un autre clip qui montrait Usman imitant également son style de combat.

« Usman copie même mes photos maintenant » il prétendait.

« Est-ce que je dois combattre ce gars à un moment donné? Je pense que oui. Je ne peux pas copier mes mots et mes tirs et ne pas recevoir une claque pour cela.

« J’aime 170. C’est bientôt le mien, » a-t-il terminé, en référence à la catégorie de poids d’Usman.

en tant que père moi-même, aujourd’hui signifie beaucoup pour moi.même s’ils ont tous beaucoup perdu… mes fils m’ont tous rendu si fier🙏🏼 pic.twitter.com/LJPcX0LnTi – Paul-Paul (@jakepaul) 20 juin 2021

Cette aiguille survient au milieu d’Abdelaziz apparaissant récemment sur le podcast de Mike Tyson et disant : « Vous gagnez de l’argent lorsque vous combattez Conor McGregor parce qu’il est nul.

« Mais combien de temps cela va-t-il durer? Lui et Dustin Poirier – j’aime Dustin, mais les deux ressemblaient à de la merde.

« L’affaire McGregor est terminée. McGregor va maintenant se battre contre Jake Paul, les Kardashian, il va se battre contre des nanas… c’est ce qui se passe. »

30 mai 1997 Il y a 24 ans aujourd’hui, Randy « The Natural » Couture faisait ses débuts en MMA et remportait le tournoi UFC 13. pic.twitter.com/IaC3673ZEN – L’histoire du MMA aujourd’hui (@MMAHistoryToday) 30 mai 2021

La légende de la vieille école de l’UFC, Randy Couture, a exprimé sa surprise avec Paul, un farceur devenu boxeur, poussant le président Dana White à obtenir un meilleur salaire de combattant, affirmant que McGregor aurait pu assumer cette responsabilité.

« Pourquoi Jake Paul est-il celui qui s’est mobilisé, a poussé Dana et a mis en lumière ce qui se passe et la différence entre nos sports ? » l’ancien champion des poids mi-lourds et lourds a demandé à MMAFighting.

« Ce que la loi Ali [legislation providing protection from various abuses] fait pour les boxeurs – cela n’arrive pas pour le reste d’entre nous dans les sports de combat. Je pense que c’est ce qui doit changer. S’il faut Jake Paul pour faire couler la bouche et y arriver, alors tant mieux. Tant que ça se fait.

« Cela me semble un peu fou que cela vienne de là et nous, en tant qu’athlètes d’arts martiaux mixtes, ne pouvons pas nous réunir et ne pouvons pas maintenir ces promoteurs à un niveau plus élevé et créer la transparence dont nous avons besoin dans le sport .

« Le gars qui a vraiment eu la chance de faire la lumière sur cela était Conor McGregor. Il a obtenu une licence de boxe. Dès qu’il a obtenu une licence de boxe, il a rendu son contrat UFC nul et non avenu », fit remarquer Couture.

« Il bénéficiait des protections de la loi Muhammad Ali lorsqu’il est devenu boxeur officiel avec ce numéro de boxe et il a choisi de ramener Dana White et sa compagnie dans ce combat alors qu’il aurait pu faire tout cela tout seul, garder tout cet argent pour lui. et a mis en lumière le problème des arts martiaux mixtes. »

Tirant ses conclusions sur l’égoïsme «Je vais bien, Jack» qui a parfois été perçu chez McGregor, Couture a déclaré: « Il a choisi de ne pas faire ça. Il a gagné 100 millions de dollars avec ce combat avec Floyd Mayweather.

« C’est plus qu’il ne le fera probablement jamais [make] dans les arts martiaux mixtes. »