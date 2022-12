McGregor applaudit Rogan dans la ligne des stéroïdes

Le podcasteur populaire a remis en question le nouveau physique de l’Irlandais

L’ancien champion de l’UFC Conor McGregor a riposté au podcasteur et commentateur de l’UFC Joe Rogan après avoir suggéré que la musculature de l’Irlandais avait été améliorée par l’utilisation de stéroïdes.

McGregor est hors de combat depuis qu’il s’est gravement cassé la jambe gauche lors d’un combat avec Dustin Poirier à l’été 2021. Il a ensuite abandonné le pool de test de l’USADA, le système utilisé par l’UFC pour superviser les questions impliquant des tests de dépistage de drogue, conduisant à spéculation que McGregor a utilisé des substances interdites.

Des photos récentes publiées en ligne par McGregor semblent suggérer que son physique a considérablement augmenté pendant son absence de la cage, ce qui a conduit Rogan à suggérer qu’il y avait peut-être des arrière-pensées à portée de main.

“Il enlève sa chemise et pose constamment, et on dirait que son p * ss ferait fondre cette coupe USADA», a déclaré Rogan dans un récent épisode de son podcast.

Lire la suite Rogan fait une demande de test de dépistage de drogue à McGregor

“Par exemple, cela ressemblerait à faire un trou au fond de cette coupe de l’USADA. Ce qui est étrange, c’est qu’il existe une faille dans l’USADA qui vous permet de sortir du groupe de test. Vous pouvez sortir de la piscine d’essai et juste faire le plein.”

McGregor, cependant, a pris ombrage des remarques et a publié sur les réseaux sociaux des images de Rogan à l’âge de 25 et 52 ans, qui montrent sa propre silhouette musclée, suggérant que Rogan a reçu une amélioration artificielle au fil des ans.

Rogan a parlé de suivre une thérapie de remplacement de la testostérone (TRT), ce qui était auparavant autorisé parmi les concurrents de l’UFC avant d’être interdit avant l’ère de l’USADA.

Les drogues améliorant la performance ne sont pas illégales en dehors des compétitions sportives.

“Joe ressemble à son p * ss fait fondre sa culotte», a écrit McGregor dans un tweet qui a depuis été supprimé.

“Dans l’entreprise qui a longtemps et ne s’est jamais battue hahaha @ufc oh compétition de tae kwon do, appelez les flics hahahahaah.”

McGregor, 34 ans, a déclaré dans un article séparé sur les réseaux sociaux qu’il avait pris diverses mesures thérapeutiques pour aider à la guérison de son tibia cassé.

Cela a conduit à une vague de critiques de la part de combattants de l’UFC tels qu’Anthony Smith et Cub Swanson, qui suggèrent qu’il s’agit d’un écran de fumée pour lui donner libre cours pour prendre des améliorateurs de performances en marge du sport.

Le Dubliner pourrait être tenu de soumettre six mois de tests à l’USADA avant d’être éligible pour participer à l’UFC, un retour à l’action estival étant considéré comme le résultat le plus probable.

McGregor a une fiche de 1-3 lors de ses quatre derniers combats et n’a pas gagné de combat depuis un KO de janvier 2020 contre Donald Cerrone.