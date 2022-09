McGreevy Paul, St. Charles East décroche une deuxième victoire à Waubonsie Valley – Shaw Local

AURORA – L’intensité, en particulier du côté défensif du ballon, peut porter une équipe très loin.

St. Charles East a maintenu son intensité depuis le début des entraînements au début du mois d’août, et cela porte ses fruits maintenant.

Par exemple, le match sur route hors conférence de vendredi à Waubonsie Valley. Les Saints ont obtenu une paire d’interceptions du junior McGreevy Paul, dont la deuxième a conduit à ce qui a finalement été le touché gagnant, avec 3:01 à faire au deuxième quart, et l’a fait tenir dans une victoire de 10-7.

C’est vrai. St.Charles East a tenu Waubonsie Valley sans but dans une seconde mi-temps défensive, y compris la dernière série du match, où les Warriors ont pris le relais avec 2:09 à faire et le ballon à eux seuls 20.

La pression défensive de la ligne et un secondaire serré ont empêché Waubonsie Valley d’avancer plus loin que son propre 35. À partir de là, c’était la formation de la victoire et un dossier de 2-0.

Vient maintenant la partie amusante : le calendrier de la conférence DuKane.

“De toute évidence, nous nous soucions beaucoup de la conférence”, a déclaré Paul. «Ce sont les équipes que nous affrontons chaque année. Nous avons eu la même intensité dès le premier jour de l’été, et nous avons essayé de maintenir cette intensité. Nous n’essayons pas du tout d’hésiter.

Le secondeur senior Gavin Rabe a été encore plus direct.

“Nous avons obtenu un vote pour gagner la conférence”, a déclaré Rabe. « Cela ne tiendra pas la semaine prochaine. Nous allons montrer pourquoi nous allons gagner la conférence DuKane.

Waubonsie Valley est resté premier dans celui-ci, sur une passe de 27 verges du quart-arrière junior Luke Elsea à son compatriote junior Brady Teeple lors du premier entraînement du match. Elsea a terminé 11 pour 16 pour 121 verges et ce touché.

Avec 8:47 à faire dans la mi-temps, les Warriors ont marché jusqu’au 33 des Saints avant que Paul n’élimine Elsea. Lors de l’entraînement qui a suivi, St.Charles East a parcouru 82 verges en 12 jeux, culminant par une passe de 8 verges au milieu du quart-arrière senior Lane Robinson au senior Mason Tousignant que personne ne s’attendait à l’époque à ce qu’il établisse le score final.

Le porteur de ballon principal Trenton Matejko a rythmé les Saints avec 134 verges au sol en 24 courses.

Les Warriors ont également joué une défense intense et solide en seconde période, tenant St. Charles East à 121 verges offensives au total.

« J’étais vraiment satisfait de nos enfants défensifs », a déclaré l’entraîneur de Waubonsie Valley, Tom Baumgartner. “Ils ont très bien joué. C’est tout ce que vous pouvez demander, étant mené 3 à la mi-temps.

[ https://urldefense.com/v3/__https://football.dailyherald.com/sports/20220902/paul-st-charles-east-pick-off-waubonsie-valley/__;!!M4vhdRTxuY8!0soRNWKnBUrMTuwgL419LyQibv-e-93rZh3-qmrc13C31BR93p4VbHMxbFQTbdHvNlLI6uDBjMB5rCdF3Sk$ ]https://football.dailyherald.com/sports/20220902/paul-st-charles-east-pick-off-waubonsie-valley/