McGill suspend un programme de français de 50 millions de dollars après la hausse des frais de scolarité hors province au Québec

L’Université McGill était sur le point d’investir 50 millions de dollars pour enseigner le français aux étudiants, aux professeurs et au personnel afin de « s’intégrer plus pleinement dans la société québécoise », mais a annoncé qu’elle suspendait l’annonce du programme, après que le gouvernement provincial a annoncé qu’il doublerait les frais de scolarité pour les étudiants hors province. étudiants.

À la fin de la semaine dernière, la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, a déclaré que les nouveaux étudiants canadiens hors province verront leurs frais de scolarité doubler l’année prochaine – pour la plupart, cela signifierait que leurs frais de scolarité passeraient d’environ 9 000 $ à plus de 17 000 $.

Les frais de scolarité des étudiants internationaux atteindront également un minimum de 20 000 $ par an. Déry a présenté cette augmentation, dont les profits iront dans les coffres du gouvernement, comme un moyen d’équilibrer le financement des universités anglophones et françaises de la province.

Mais les trois universités anglophones du Québec, McGill, Bishop’s et Concordia, ont déclaré que ce projet aurait des conséquences financières dévastatrices pour elles.

Près du tiers des étudiants qui fréquentent Bishop’s viennent de l’extérieur de la province, a déclaré plus tôt cette semaine le directeur et vice-chancelier de l’université, Sébastien Lebel-Grenier.

« La plupart d’entre eux seront hors de prix [by the new tuition fees]. Cela va avoir un impact direct sur notre capacité à inscrire ces étudiants », a-t-il déclaré. « C’est vraiment important et c’est vraiment ce qui constitue notre identité. »

Dans une réponse par courriel à CBC News mercredi, le bureau des relations avec les médias de McGill a confirmé qu’il avait reporté l’annonce d’un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans « pour permettre à davantage de personnes de sa communauté d’apprendre ou d’améliorer leur français ».

L’université a été alertée quelques jours avant l’annonce de la hausse des frais de scolarité par Déry que des changements pourraient affecter la situation financière de l’école, mais elle n’a pas été informée de la nature de ces changements, selon le courriel, qui n’a pas été signé.

« Trouver le financement initial pour l’investissement de McGill dans la promotion de la langue française a été extrêmement difficile », écrit-il. « L’objectif général du programme était d’aider les étudiants, les professeurs et le personnel à s’intégrer davantage à la société québécoise, élargissant ainsi l’impact déjà considérable de notre talent et de notre expertise à travers le Québec. »

Mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est jointe au chœur des voix critiquant la décision du Québec, affirmant qu’elle dissuaderait les étudiants de venir à Montréal, nuirait à l’économie de la ville et les pousserait plutôt vers les universités de Toronto.

« Nous avons besoin de talents, nous avons besoin de travailleurs, nous avons besoin d’étudiants parce que nous voulons que notre économie croisse », a déclaré Plante.

« Je les veux [the Quebec government] peut-être avoir une réflexion plus large et ne pas la limiter à un combat entre francophones et non-francophones. Je pense qu’on passe à côté de l’essentiel ici et que cela frappe fort et fort la représentation de la ville de Montréal comme métropole du Québec. »