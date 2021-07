Ole Gunnar Solskjaer prépare une refonte tactique à Manchester United – Insider Notebook d’ESPN a la dernière. PLUS: Le moment où le rêve Messi du PSG s’est évanoui.

« McFred » méfiez-vous: Solskjaer prépare une refonte tactique à Man United

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré aux joueurs revenant à l’entraînement de pré-saison qu’il souhaitait mettre en œuvre une formation 4-3-3 plus offensive cette saison, ce qui pourrait mettre fin au partenariat de milieu de terrain entre Fred et Scott McTominay, ont déclaré des sources à ESPN.

Solskjaer souhaite inclure régulièrement davantage de ses attaquants dans son onze de départ et a discuté avec les joueurs et le personnel de la possibilité d’utiliser un milieu de terrain défensif derrière deux autres joueurs avant-gardistes. Des sources ont déclaré à ESPN que la signature d’un nouveau défenseur central était la clé de l’idée, le club recherchant un accord pour le défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

Solskjaer a associé Fred et McTominay au milieu de terrain 28 fois la saison dernière, mais le patron de United espère que la nouvelle configuration lui permettra d’inclure plus régulièrement Paul Pogba ou Donny van de Beek aux côtés de Bruno Fernandes. Pogba, à qui il reste un an de contrat, et Van de Beek sont liés à des départs d’Old Trafford cet été, mais United s’attend à ce que les deux restent.

Fred et McTominay n’ont pas commencé le premier match du club de la saison dernière contre l’un des « Big Six » car ils ont tous deux été laissés sur le banc pour la visite de Tottenham en octobre. Mais ils sont tous les deux arrivés à 4-1 à la mi-temps alors que United a subi une défaite embarrassante 6-1 et à partir de là, ils ont commencé chaque match à domicile et à l’extérieur contre les principaux rivaux de United (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham) alors que l’équipe de Solskjaer a récolté 11 points lors de ces matchs.

Alors que Solskjaer a dépendu des deux joueurs à des moments clés de son mandat, certaines sections du soutien du club sont devenues frustrées par une dépendance excessive perçue envers le duo – surnommé « McFred » en raison de la fréquence à laquelle ils viennent en paire – et un manque d’invention en attaque, en particulier dans les matches où les équipes adverses se sont avérées difficiles à briser.





United a conclu un accord avec le Borussia Dortmund pour l’ailier anglais Jadon Sancho et garde l’espoir d’ajouter un défenseur central avant la date limite de transfert. Varane est une cible de choix, mais des sources ont déclaré à ESPN que United devait être patient tandis que le Real Madrid et le nouveau manager Carlo Ancelotti, qui devra se passer de Sergio Ramos après son déménagement au Paris Saint-Germain, tentent de convaincre le Français de rester.

Varane est entré dans la dernière année de son contrat et United a été informé qu’il serait prêt à relever un nouveau défi à Old Trafford. Si Varane informe le Real Madrid qu’il n’a pas l’intention de signer un nouvel accord, il est prévu que les géants espagnols chercheront à ouvrir des négociations moyennant des frais.

United est également intéressé par l’arrière droit Kieran Trippier, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’elles ne paieraient pas la clause de libération de son contrat de plus de 40 millions d’euros et jusqu’à présent, l’Atletico Madrid n’a montré aucune indication qu’elle était prête à faire des compromis. – Rob Dawson

Le partenariat de milieu de terrain de Fred et Scott McTominay pourrait être séparé la saison prochaine. Clive Brunskill/Getty Images

Le PSG pensait que Messi était impatient de bouger

Le Paris Saint-Germain pensait que Lionel Messi était si ouvert à l’idée de quitter Barcelone cet été que le directeur sportif Leonardo l’avait mentionné dans le cadre de ses plans pour la nouvelle saison lors de sa rencontre avec des agents cet été pour discuter des transferts, ont déclaré des sources à ESPN.

Messi a conclu un nouvel accord de cinq ans à Barcelone, avec un salaire considérablement réduit, mais avait pesé ses options. Il a failli quitter le Camp Nou l’été dernier avant de faire demi-tour et cette fois-ci, il était également prêt à partir.

Le PSG s’est positionné très tôt en tête de la file d’attente pour sa signature, Leonardo et le président du PSG Nasser Al-Khelaifi étant en contact avec les représentants du joueur tout au long des discussions sur son avenir. Les géants de la Ligue 1 avaient calculé les chiffres et le club pensait qu’ils pouvaient se permettre de signer Messi ainsi que de garder les joueurs vedettes Kylian Mbappe et Neymar. L’ancien attaquant de Barcelone a également tenté de convaincre Messi de venir à Paris, et les internationaux argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria ont également eu des conversations avec lui, ont indiqué des sources.

L’optimisme du PSG à propos d’un accord a considérablement faibli lorsque Sergio Aguero a terminé son transfert gratuit à Barcelone, avec l’ancien attaquant de Manchester City, un ami proche de Messi. À ce stade, ont déclaré des sources, le PSG a commencé à s’éloigner de la recherche d’un accord potentiel car il souhaitait passer à des objectifs plus réalistes.

L’équipe de Ligue 1 continuera de surveiller la situation de Messi tout au long de ce dernier contrat, mais des sources ont déclaré que le club pensait qu’il finirait en Major League Soccer au lieu de rester en Europe, l’Inter Miami étant censé être la prochaine destination de Messi. — Julien Laurens

L’énigme de Coutinho à Barcelone

Barcelone ne libérera pas Philippe Coutinho et ne le laissera même pas partir en prêt si un club n’est pas disposé à percevoir une grande partie de son salaire, ont déclaré des sources à ESPN.

Le Barça a désespérément besoin de pousser les joueurs à équilibrer les comptes cet été, avec une dette brute supérieure à 1 milliard d’euros. Ne pas le faire pourrait les voir enfreindre les règles du fair-play financier de la Liga, ce qui pourrait alors les empêcher d’enregistrer le nouvel accord de Lionel Messi avec la ligue pour la saison à venir.

Coutinho, 29 ans, est l’un des plus gros salariés du club, avec un salaire brut d’environ 20 millions d’euros, et devait être l’un des joueurs à quitter le Camp Nou dans la fenêtre de transfert. Cependant, des sources affirment que le Brésilien pourrait encore se voir offrir une autre chance au Barça, avec Antoine Griezmann, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti les joueurs les plus susceptibles de partir à court terme.

Le Barça a payé 120 millions d’euros à Liverpool pour Coutinho en 2018 et 40 millions d’euros supplémentaires sont dus en ajouts potentiels. Le club catalan est conscient que récupérer quelque chose comme ce montant sur un marché touché par COVID-19 ne se produira pas.

L’autre option serait un prêt, des sources confirmant que l’AC Milan est intéressé, mais le Barça ne voit aucun sens à le laisser partir s’il doit encore couvrir une grande partie de son salaire. Par conséquent, avec plus d’un mois dans la fenêtre, le Barça est prêt à garder Coutinho, l’entraîneur Ronald Koeman étant heureux de compter sur lui. Seuls des frais de transfert considérables ou une offre de prêt généreuse changeraient leur position.

Coutinho, quant à lui, est revenu à Barcelone pour la pré-saison la semaine dernière alors qu’il se remet d’une blessure au genou qui l’a exclu depuis décembre dernier. — Sam Marsden et Moises Llorens

Le contrat de cinq ans de Lionel Messi aura des répercussions sur les autres joueurs de Barcelone. Getty

VAR et Premier League : Bonnes et mauvaises nouvelles

L’un des grands succès de la VAR à l’Euro 2020 a été la vitesse à laquelle les décisions ont été prises, en particulier pour les appels de hors-jeu. Mais désolé, fans de Premier League : cela n’arrivera pas pour vous cette saison.

Les supporters ont été exaspérés par les longs retards alors qu’ils regardaient le VAR appliquer des lignes de hors-jeu, entraînant souvent des buts refusés par les marges les plus serrées. Et cela ne sera pas plus rapide de sitôt.

À l’Euro 2020, l’UEFA a nommé deux fois plus d’officiels pour chaque match, dont un VAR dédié au hors-jeu. Dans les ligues nationales, tout est fait par un seul VAR principal, qui doit vérifier l’incident, la phase d’attaque et tout hors-jeu en mouvement (il peut y en avoir plusieurs). L’UEFA a utilisé un arbitre assistant de chacune des cinq meilleures ligues pour agir en tant que VAR hors-jeu lors des 51 matchs de l’Euro 2020, avec Lee Betts le représentant de la Premier League. Avoir un VAR hors-jeu dédié accélère le processus, mais des sources ont déclaré à ESPN que des problèmes de ressources et de logistique signifient que la Premier League ne peut pas faire de même. Il n’y a tout simplement pas assez d’assistants qualifiés pour remplir un rôle VAR supplémentaire pour le hors-jeu à chaque match de Premier League.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant. La Premier League ajoutera un niveau de tolérance, comme on le voit à l’Euro 2020, ce qui signifie que l’image finale des appels de hors-jeu doit produire un résultat concluant pour que le hors-jeu soit donné.

Qu’est-ce que cela changerait ? Pensez à 2020-21 et au vainqueur refusé de Jordan Henderson pour Liverpool contre Everton en octobre lorsque Sadio Mane a été hors-jeu, ou en novembre avec Mohamed Salah à Brighton et Patrick Bamford pour Leeds à Crystal Palace.

Les fans ne verront plus non plus le processus d’entraînement, donc plus de cours de géométrie non plus. — Dale Johnson

Le VAR reste un sujet sensible pour les supporters du football de Premier League. Laurence Griffiths/PA Images via Getty Images

Qui a besoin de Varane ? La star de l’académie du PSG veut entrer dans l’histoire

Le PSG continue d’être lié à Raphaël Varane mais Manchester United mène la chasse au défenseur du Real Madrid… et en tout cas, les Parisiens n’auront peut-être pas besoin de lui, avec une nouvelle sensation de l’académie, El Chadaille Bitshiabu, destinée à percer. cette saison.

Bitshiabu, 16 ans, a connu une ascension rapide au PSG et des clubs de toute l’Europe l’ont ciblé, mais il a un contrat avec une académie en France jusqu’en 2023 et le club cherche à lui proposer un contrat professionnel très bientôt.

À 6 pieds 4 pouces, le défenseur central est une figure imposante et les entraîneurs du PSG ont été impressionnés par la façon dont il sort le ballon de la défense. Encore adolescent, Bitshiabu a déjà fait preuve d’une grande maturité et a représenté l’équipe des moins de 16 ans du PSG alors qu’il n’avait que 12 ans. A 15 ans, Bitshiabu a joué pour les U18 de France.

Le défenseur a fait sa première apparition pour le PSG contre Le Mans mercredi où il est entré à la mi-temps lors de leur premier match amical de pré-saison et il a impressionné l’entraîneur Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG pense à lui pour la première équipe de la saison à venir, Bitshiabu cherchant à devenir le plus jeune joueur à représenter le PSG. Ce record appartient à Kingsley Coman qui a fait ses débuts à 16 ans et huit mois. — Julien Laurens

Adidas à bord avec l’objectif commun de Mata

Common Goal, co-fondé par le milieu de terrain de Manchester United Juan Mata, a reçu un coup de pouce après qu’adidas se soit engagé à faire don de 1% de ses ventes annuelles de ballons jusqu’en 2023 au fonds qui totalise plus de 3 millions d’euros.

Plus de 200 joueurs et managers, dont Mata, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala et Jurgen Klopp, ont fait don d’une partie de leur salaire à l’initiative, qui est un fonds collectif de collecte de fonds pour investir dans des œuvres caritatives du football afin de stimuler le changement social dans le monde.

« Je fais partie de la famille adidas depuis de nombreuses années et avec Common Goal depuis le tout début, donc cette collaboration est très spéciale », a déclaré Mata, qui a signé un nouveau contrat d’un an pour rester à Old Trafford jusqu’en 2022. .

« Ce partenariat nous aidera à utiliser le football comme une force pour le bien et à nous rassembler pour essayer de résoudre les problèmes sociaux comme un seul. Ce n’est vraiment que le début. Pour moi, le jeu d’équipe est la chose la plus importante et à travers la solidarité, l’empathie et l’effort , je crois que n’importe qui peut atteindre ses objectifs. Notre ambition est de faire de Common Goal le plus grand club de football au monde, où tout le monde est le bienvenu. » — Rob Dawson