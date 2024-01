McFeely : Une autre victoire pour les Dragons, ce qui signifie que les six prochaines semaines seront riches en divertissement au NSIC – InForum

MOORHEAD — Concordia-St. On a demandé à l’entraîneur de Paul, Matt Fletcher, 10 minutes avant le coup d’envoi de samedi à Alex Nemzek Hall, ce qu’il pensait de l’alignement de basket-ball masculin de la Northern Sun Intercollegiate Conference de cette saison.

“Profond”, a déclaré Fletcher sans hésitation. “Il y a beaucoup d’anciennes équipes dans notre ligue. On dirait que tout le monde est sorti et a obtenu des transferts de diplômés, donc il y a beaucoup d’équipes expérimentées et cela donne lieu à des matchs compétitifs. Nous sommes actuellement en bas du classement et nous c’est une période difficile.”

Concordia faisait partie des équipes qui ont bénéficié d’une aide expérimentée. Jordan Horn, un joueur de 25 ans qui a beaucoup voyagé et qui a passé deux saisons dans l’État du Dakota du Nord, était un ajout hors saison. Sa saison et sa carrière universitaire de sept ans se sont terminées vendredi à Aberdeen, SD, lorsqu’il s’est cassé le pied. Les Golden Bears ont donc reçu un coup dur pour rester compétitifs.

“Il a juste pivoté et il s’est cassé”, a déclaré Fletcher. “Dure journée pour nous.”

Malgré cela, les Golden Bears ont effectivement été difficiles contre les Dragons. MSUM a gagné 79-72 et c’était un jeu à deux possessions dans les 30 dernières secondes. Cela s’est produit une nuit après un match de quatre points contre Minnesota-Duluth.

Les Dragons, bien qu’ils soient classés n ° 5 dans la division II de la NCAA et à égalité au sommet de la ligue à 11-1 (17-1 au total), connaissent la difficulté de naviguer dans la liste du NSIC. Les Dragons ont occupé le premier rang du pays pendant une semaine, mais possèdent quelques précieuses victoires éclatantes.

MSUM est solide et talentueux, mais pas explosif.

Sur leurs 11 victoires en conférence, huit ont été à un chiffre. Cinq étaient de quatre points ou moins.

Il y a probablement deux choses en jeu ici. Oui, le NSIC de 15 équipes est profond. Mais même s’ils occupent la première place du classement national depuis une semaine, il est également probable que les Dragons ne soient pas un rouleau compresseur. C’est une équipe du top 10, sûrement une équipe d’après-saison de la NCAA, mais ce n’est pas une équipe qui va exploser dans la ligue.

Cela est rendu plus difficile par le fait que MSUM joue sans le gardien partant Gabe Myren, l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de l’équipe qui marquait en moyenne 9 points par match. Myren a subi une blessure apparente à la main lors de l’entraînement et pourrait être absent pour la saison.

Mais bon, peut-être que personne n’a de contrôle sur la ligue cette année. Minnesota State Mankato, l’équipe qui a remplacé les Dragons à la première place du classement cette semaine, a perdu à Minot State vendredi soir.

Le NSIC a obtenu deux classements consécutifs au premier rang. Et les deux équipes ont immédiatement subi des pertes.

C’est juste ce genre de saison. Très divertissant.

Cela promet de l’être encore plus pour les Dragons. Il leur reste 10 matches de championnat jusqu’à la fin février, dont un road trip le week-end prochain à Winona State et Mankato. L’espoir était que MSUM et Mankato seraient 1-2 lorsque ce match aurait lieu, mais ils devront se contenter de deux équipes probables parmi les 5 meilleures. C’est quand même pas mal.

Ce sera la seule fois où les Dragons et les Mavericks se rencontreront en saison régulière.

Mais MSUM a toujours Bemidji State sur la route, Minot State à domicile, Wayne State et Augustana à domicile et deux matchs sur la route contre Sioux Falls et Southwest Minnesota State pour terminer la saison régulière.

La chose la plus proche de Gimmes devrait être les matchs contre Minnesota-Crookston et Mary, les derniers habitants de la ligue.

Rien n’est facile.

Cela rend les équipes NSIC 13 profondes. Cela doit être une sorte de record.