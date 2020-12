Lors du match de dimanche de la Super League indienne 2020-21, le Mumbai City FC affrontera l’Odisha FC. L’ISL 2020-21 Mumbai City vs Odisha, MCFC vs OFC Dream 11 se jouera au GMC Stadium de Goa. La Super League indienne 2020-21 Mumbai City vs Odisha commence le dimanche 6 décembre à 17h00.

Mumbai est actuellement classée deuxième de la ligue après des victoires consécutives lors de ses deux derniers matches. Odisha, en contraste frappant, n’a pas encore goûté à la victoire.

MCFC vs OFC ISL 2020-21, équipe Dream11 pour Mumbai City vs Odisha

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha Capitaine: Adam Le Fondre

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha vice capitaine: Diego Mauricio

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha gardien de but: Amrinder Singh

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha Défenseurs: Mandar Rao Dessai, Mourtada Fall, Shubham Sarangi

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha Milieux de terrain: Ahmed Jahouh, Hugo Boumous, Nandhakumar Sekar, Cole Alexander

ISL 2020-21 MCFC vs OFC Dream 11 Prediction, Mumbai City vs Odisha grévistes: Adam Le Fondre, Diego Mauricio, Laishram Singh

Arrangements possibles:

ISL 2020-21 MCFC contre OFC Mumbai City devrait commencer XI contre Odisha: Amrinder Singh, Hernán, Mourtada Fall, Vignesh Dakshinamurhty, Mohammad Rakip, Hugo Boumous, Ahmed Jahouh, Rowllin Borges, Adam Le Fondre, Mandar Desai, Bipin Singh

ISL 2020-21 MCFC contre OFC Odisha devrait commencer XI contre Mumbai City: Kamaljit Singh, Jacob Tratt, Steven Taylor, Hendry Antonay, Shubham Sarangi, Marcelinho, Gaurav Bora, Cole Alexander, Diego Mauricio, Nandhakumar Sekar, Laishram Singh