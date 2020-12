ISL 2020-21 Score en direct, Mumbai City FC vs Odisha FC Dernières mises à jour: Mumbai City FC visage Odisha FC dans l’attente de leur bon récent Super Ligue indienne Saison 7 au GMC Stadium.

Après quelques apparitions inhabituelles lors de leurs deux premiers matchs, le MCFC semble avoir fait sa marque dans la raclée 3-0 contre le SC East Bengal, tandis que l’Odisha FC n’a pas réussi à se remettre de sa défaite déchirante face à ATK Mohun Bagan.

Mumbai atteindra un niveau élevé après une performance dominante et une victoire contre Odisha les aidera à se mettre à niveau avec le top du classement actuel ATK Mohun Bagan. Les goûts d’Ahmed Jahouh, Rowllin Borges et Adam le Fondre étaient dans une forme sublime face au Bengale oriental et Mumbai sera difficile à battre s’ils continuent dans la même veine.

Mumbai a été présenté comme l’une des équipes à surveiller avant même le début de la saison, mais l’entraîneur-chef Sergio Lobera n’est pas distrait par les attentes et affirme qu’il se concentre uniquement sur son équipe.

« Il n’y a pas de favoris pour moi », a-t-il déclaré. « Cette saison est une saison très différente avec des circonstances spéciales. Je me concentre sur mon équipe et je dois l’améliorer. Nous avons gagné quelques matchs, mais il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. »

Odisha, en revanche, n’est pas dans la meilleure forme et n’a qu’un seul point jusqu’à présent, mais l’entraîneur espagnol s’attend néanmoins à un combat difficile de leur part. « Chaque match est différent, Odisha est une très bonne équipe », a déclaré Lobera. « Ils ont un entraîneur expérimenté et ce sera un match difficile pour nous. »

L’entraîneur de l’Odisha, Stuart Baxter, a des problèmes sur tout le terrain. Son équipe n’a marqué que deux fois en trois matchs et a fui à l’arrière, la défense faisant de multiples erreurs. Leur incapacité à marquer se démarque, d’autant plus que seul le Chennaiyin FC a réalisé plus de tirs cadrés qu’eux (11). Cependant, Baxter pense que les objectifs viendront avec le temps.

«Le dernier tiers concerne le jeu de flanc, c’est la finition, c’est le jeu de combinaison. Toutes ces choses sur lesquelles nous avons travaillé très dur. Mais notre possession n’est pas de la meilleure qualité. les corps ne sont pas dans les boîtes. Nous y travaillons et je pense que la possession a été meilleure. Je pense que nous allons également traduire cela en attaques au but « , a déclaré Baxter.