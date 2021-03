Finale ISL 2020-21, Mumbai City FC vs ATK Mohun Bagan Mises à jour en direct: Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan s’affronteront pour la troisième fois cette saison alors que les deux se disputent le Super Ligue indienne (ISL) Titre 2020-21 au stade Fatorday de Goa samedi. Mumbai est déjà vainqueur de l’ISL Shield après avoir terminé en tête du classement dans la phase de championnat et affronte maintenant l’ATK Mohun Bagan pour le titre ISL. Mumbai a atteint la finale avec une victoire sur le FC Goa 6-5 aux tirs au but après avoir terminé les deux manches par un match nul. L’ATK Mohun Bagan, quant à lui, a battu le NorthEast United FC 3-2 sur les deux manches pour se qualifier pour la finale. Même si ATK a remporté le titre la saison dernière, étant donné que ATK Mohun Bagan est une nouvelle entité fusionnée, cela est considéré comme sa première saison ISL. Suivez toutes les mises à jour en direct de Mumbai City FC vs ATK Mohun Bagan dans le blog de News18 Sports.

Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan se sont affrontés deux fois dans la saison jusqu’à présent dans la phase de championnat et ces deux fois, le MCFC de Sergio Lobera est sorti victorieux. Alors que MCFC a devancé au match aller du match avec Bartholomew Ogbeche marquant à la 69e minute, le match retour a été dominé par MCFC. Le match retour entre les deux était une éliminatoire directe pour le Bouclier, où MCFC a dû battre ATKMB pour gagner le Bouclier, et ils l’ont fait. MCFC a bien contrôlé le match avec Mourtada Fall (7 ′) et Ogbeche (39 ′) marquant les buts.

L’entraîneur de Mumbai, Sergio Lobera, était un homme confiant avant la finale et a déclaré: «Ils (ATK Mohun Bagan) sont une très bonne équipe avec de bons joueurs et ont l’élan. Mais le plus important maintenant est de se concentrer sur nous-mêmes et d’essayer de faire de notre mieux. Nous n’avons pas de plan spécifique, seulement de petits détails sur l’adversaire. Nous devons travailler à 100% sur notre style de jeu. »

L’ATK Mohun Bagan, quant à lui, sera soutenu par le record presque surhumain d’Antonio Habas en matchs à élimination directe. Il a déjà goûté à la gloire deux fois et a une chance de créer l’histoire en remportant son deuxième titre consécutif et son troisième au général. À la veille de la finale, l’Espagnol semblait plus concentré que jamais. «Nous devons rivaliser et notre idée est de gagner contre nos adversaires. Mon équipe est prête à gagner », a-t-il déclaré.