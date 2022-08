McEvilly-Reed de Minooka apparaîtra sur le “Secret Santa Holiday Giveaway” d’une roue de la fortune – Shaw Local

Lorsque Peggy McEvilly-Reed a parlé à son oncle Bob McEvilly pour son anniversaire le 14 novembre, elle a dit qu’il lui avait dit : “Dans un mois à partir d’aujourd’hui, je vais te regarder à la télé.”

McEvilly-Reed apparaîtra dans l’émission “Secret Santa Holiday Giveaway” de Wheel of Fortune à 18h30 mardi sur WLS (ABC7).

Mais Bob “regardera du ciel” avec la mère de McEvilly-Reed, Ann McEvilly, a déclaré McEvilly-Reed. Bob est décédé le 4 décembre et Ann, une fan de longue date de l’émission, est décédée le 6 février 2020.

En fait, Ann a suscité l’intérêt de McEvilly-Reed pour la série il y a environ 12 ans et McEvilly-Reed, une infirmière itinérante, a toujours regardé “Wheel of Fortune” avec Ann pendant les jours de congé de McEvilly-Reed.

“Elle disait toujours : ‘Pourquoi n’irais-tu pas dans la série ?’ et je disais: ‘Je ne sais pas, maman’ », a déclaré McEvilly-Reed. “Et puis un jour, nous avons fait la bande d’audition. Alors je suis allé à l’émission pour honorer ma mère.

Le surnom d’Ann est Mama Bear, alors Ann a aidé McEvilly-Reed à écrire une chanson basée sur le “Super Bowl Shuffle” de Bear. Dans une vidéo d’une minute, McEvilly-Reed a rappelé les moments forts de sa vie : mère de trois enfants, l’un des sept frères et sœurs, élevée dans une ferme et passionnée de cyclisme (Mc-Evilly-Reed parcourt 40 miles à la fois les jours off, dit-elle).

McEvilly-Reed a soumis son enregistrement en novembre 2019. Plusieurs semaines plus tard, McEvilly-Reed a reçu une lettre pour assister à une audition à Chicago. Elle faisait partie des quelque 80 candidats ce jour-là et l’un des 20 qui ont reçu des lettres de suivi indiquant qu’ils avaient été “mis dans un groupe pour être candidats”, a déclaré McEvilly-Reed.

En août, McEvilly a reçu l’appel espéré. Elle s’est rendue en Californie en octobre pour enregistrer l’émission de mardi et a été ravie d’apprendre qu’il s’agissait d’une émission “Secret Santa”, car sa mère adorait ces émissions.

Voici comment fonctionne “Secret Santa”. Les participants apparaissant dans l’émission du 6 au 17 décembre 2021 deviennent un “Père Noël secret” pour un téléspectateur à domicile avec le numéro d’identification SPIN d’un membre du Wheel Watchers Club. Si un numéro d’identification SPIN est révélé, le téléspectateur à domicile devient éligible pour gagner les mêmes prix que le participant gagne – à condition que le téléspectateur à domicile se connecte à rouedefortune.com dans les 24 heures suivant la diffusion pour réclamer les prix.

“Ma mère a toujours pensé que c’était tellement cool que vous puissiez gagner une voiture, des vacances ou de l’argent sans jamais quitter votre salon”, a déclaré McEvilly-Reed.

McEvilly-Reed a déclaré que toute l’expérience “Wheel of Fortune” suivait des protocoles COVID-19 extrêmement stricts. Elle a dit que chaque personne qu’elle rencontrait était super sympa. Ce que McEvilly-Reed ne peut pas dire, c’est ce qu’elle a fait dans la série.

Mais elle peut le dire.

“Mama Bear, ma mère, était là avec moi, chuchotant:” Achetez une voyelle “”, a déclaré McEvilly-Reed.