McDonald’s: voyageur terrestre McMuffins non déclaré avec une lourde amende

Un passager voyageant de Bali, en Indonésie, vers l’Australie s’est retrouvé à payer le prix fort pour un petit-déjeuner McDonald’s.

Le voyageur anonyme s’est vu infliger une amende de 2 664 dollars australiens (1 874 dollars) après que deux McMuffins aux œufs et à la saucisse de bœuf non déclarés et un croissant au jambon aient été trouvés dans leurs bagages à leur arrivée à l’aéroport de Darwin dans le Territoire du Nord du pays la semaine dernière.

L’incident est survenu quelques jours après que les autorités australiennes ont introduit de nouvelles règles de biosécurité strictes après qu’une épidémie de fièvre aphteuse en Indonésie s’est propagée à Bali, une destination populaire pour les touristes australiens.

Le ministère australien de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts a déclaré qu’une “gamme de produits à risque non déclaré”, y compris des produits de restauration rapide, avait été détectée dans le sac à dos du passager par un chien détecteur de biosécurité nommé Zinta.

“Ce sera le repas Maccas le plus cher que ce passager ait jamais eu”, a déclaré Murray Watt, ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de la Forêt, dans un communiqué.

“Cette amende représente le double du coût d’un billet d’avion pour Bali, mais je n’ai aucune sympathie pour les personnes qui choisissent de désobéir aux strictes mesures de biosécurité de l’Australie, et des détections récentes montrent que vous serez pris.”

MESURES DE BIOSÉCURITÉ STRICTES

La déclaration a ensuite confirmé que le passager avait reçu “un avis d’infraction de 12 unités pour avoir omis de déclarer des articles à haut risque potentiel en matière de biosécurité et avoir fourni un document faux et trompeur”. Les produits saisis doivent être testés pour la fièvre aphteuse avant d’être détruits.

“L’Australie est exempte de fièvre aphteuse et nous voulons qu’elle le reste”, a ajouté Watt.

Le mois dernier, le gouvernement exécutif fédéral australien a annoncé un programme de biosécurité de 9,8 millions de dollars, avec de nouvelles mesures introduites à travers les frontières du pays, notamment des tapis de sol sanitaires dans tous les aéroports internationaux et des chiens de biosécurité stationnés aux aéroports de Darwin et de Cairns, après le début de la maladie hautement contagieuse. propagation par le bétail en Indonésie.

Les experts estiment qu’une épidémie en Australie pourrait entraîner un coup économique pouvant atteindre 80 milliards de dollars.

“Les voyageurs arrivant d’Indonésie seront soumis à un contrôle de biosécurité beaucoup plus strict en raison de la présence de la fièvre aphteuse en Indonésie”, indique un communiqué publié par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts le 19 juillet.

“Le fait de ne pas déclarer les risques de biosécurité signifiera une violation des lois australiennes sur la biosécurité, et toute personne trouvée en infraction pourrait recevoir un avis d’infraction pouvant atteindre 2 664 $.

“Les voyageurs entrant en Australie avec des visas temporaires peuvent voir leur visa annulé et, si c’est le cas, se verront refuser l’entrée en Australie.”

Bien que la fièvre aphteuse soit relativement inoffensive pour l’homme, elle provoque des cloques douloureuses et des lésions sur la bouche et les pieds des animaux à sabots fendus tels que les bovins, les moutons, les porcs, les chèvres et les chameaux, les empêchant de manger et provoquant une boiterie grave et la mort dans certains cas.

La maladie peut être transmise par des animaux vivants, dans la viande et les produits laitiers, ainsi que sur les vêtements, les chaussures ou même les bagages des personnes qui sont entrées en contact avec des animaux infectés.

“Les impacts sur les agriculteurs si la fièvre aphteuse s’infiltre sont trop déchirants pour être même envisagés”, a déclaré Fiona Simson, présidente de la Fédération nationale des agriculteurs, à CNN le mois dernier.

“Mais il ne s’agit pas seulement d’agriculteurs. Effacer 80 milliards de dollars du PIB de l’Australie serait un désastre économique pour tout le monde.”