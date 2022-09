McDonald’s vend des Happy Meals aux adultes – avec une touche

New York

Le Hamburglar est de retour chez McDonald’s. Mais cette fois, c’est réservé aux adultes.

McDonald’s ramène sa famille de figurines reconnaissables dans un nouveau Happy Meal pour adultes, qui, oui, comprend les jouets. À partir du 3 octobre, les clients peuvent commander une boîte de marché aux puces Cactus Plant – un Big Mac ou un poulet McNuggets de 10 morceaux, avec des frites et une boisson. Le repas est une collaboration entre la marque de streetwear et la chaîne de restauration rapide car il creuse plus profondément dans la nostalgie.

La nourriture sera servie dans une boîte spécialement conçue qui devrait déclencher des souvenirs des Happy Meals d’antan. Les jouets incluent des versions repensées des célèbres mascottes de McDonald’s, notamment Grimace, Hamburglar et Birdie, ainsi qu’une nouvelle nommée Cactus Buddy.

“Nous prenons l’une des expériences les plus nostalgiques de McDonald’s et la reconditionnons littéralement d’une nouvelle manière qui est hyper pertinente pour nos fans adultes”, a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing et de l’expérience client de McDonald’s aux États-Unis, dans un communiqué.

Cactus Plant Flea Market est une marque de streetwear qui a été popularisée par Kanye West et Pharrell ces dernières années. Complex a décrit son esthétique comme une “combinaison fluide et excentrique” mélangée à “une imagerie graphique ludique”. Et ses origines insaisissables sont un attrait majeur pour les fans de la marque. Les sweats à capuche de la marque peuvent se vendre jusqu’à 1 000 dollars sur le marché en ligne StockX.

McDonald’s (MCD) a connu le succès grâce à ses collaborations avec des célébrités, les attribuant souvent à l’augmentation des ventes. Les partenariats passés incluent BTS, J Balvin et Travis Scott, ce dernier étant si populaire qu’il a manqué de repas.