McDonald’s vend des hamburgers à 50 cents pour la Journée nationale du cheeseburger

McDonald’s se met dans l’esprit des fêtes.

Le géant de la restauration rapide célèbre lundi la Journée nationale du cheeseburger en proposant à prix réduit l’un de ses plats les plus populaires : le Double Cheeseburger.

Le 18 septembre seulement, les clients pourront acheter le sandwich pour seulement 50 cents.

L’offre est disponible uniquement pour les clients qui utilisent l’application smartphone de la chaîne de restauration rapide et est limitée à un hamburger par client.

Les utilisateurs qui ouvrent l’application seront invités à profiter de la promotion de la Journée nationale du cheeseburger et la réduction sera automatiquement appliquée au moment du paiement.

Il s’agit de la dernière promotion basée sur une application de McDonald’s, qui a distribué en juillet des frites gratuites en l’honneur de la Journée nationale de la frite. Plus tôt cette année, McDonald’s a offert gratuitement 6 McNuggets pour le 40e anniversaire de l’article aux clients ayant téléchargé l’application.

Mais le hamburger à 50 cents n’est pas le hamburger le moins cher proposé lundi par une chaîne de restauration rapide.

Wendy’s surpasse McDonald’s en proposant un Cheeseburger Jr. Bacon du 18 au 22 septembre. Le piège ? Le penny burger ne peut être ajouté à votre commande que si vous achetez un autre élément de menu.

Pour appliquer l’offre Wendy’s, vous devrez visiter la section « offres » de l’application ou du site Web Wendy’s.

Burger King, quant à lui, offrira un cheeseburger gratuit à tout membre de son programme de récompenses Royal Perks qui effectue un achat de 1 $ ou plus.

