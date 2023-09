McDonald’s va augmenter les redevances pour les nouveaux restaurants franchisés

McDonalds les franchisés qui ajoutent de nouveaux restaurants devront bientôt payer des redevances plus élevées.

Le géant de la restauration rapide augmente ces frais de 4 % à 5 % à compter du 1er janvier. C’est la première fois en près de trois décennies que McDonald’s augmente ses redevances.

Le changement n’affectera pas les franchisés existants qui maintiennent leur empreinte actuelle ou qui achètent un emplacement franchisé auprès d’un autre opérateur. Cela ne s’appliquera pas non plus à reconstruit emplacements ou restaurants existants transférés entre membres de la famille.

Cependant, le taux plus élevé affectera les nouveaux franchisés, les acheteurs de restaurants appartenant à l’entreprise, les restaurants délocalisés et d’autres scénarios impliquant le franchiseur.

« Alors que nous avons créé l’industrie que nous dirigeons aujourd’hui, nous devons continuer à redéfinir à quoi ressemble le succès et nous positionner pour un succès à long terme afin de garantir que la valeur de notre marque reste aussi forte que jamais », a déclaré le président américain de McDonald’s, Joe Erlinger, dans un message. aux franchisés américains vus par CNBC.

McDonald’s cessera également d’appeler ces paiements « frais de service » et utilisera à la place le terme « frais de redevances », que privilégient la plupart des franchiseurs.

« Nous ne changeons pas les services, mais nous essayons de changer la mentalité en amenant les gens à voir et à comprendre le pouvoir de ce à quoi vous souscrivez lorsque vous achetez la marque McDonald’s, le système McDonald’s », a déclaré Erlinger à CNBC.

Les franchisés gèrent environ 95 % des quelque 13 400 restaurants McDonald’s aux États-Unis. Ils paient un loyer, des redevances mensuelles et d’autres frais, comme des frais annuels pour l’application mobile de l’entreprise, afin de fonctionner dans le cadre du système McDonald’s.

Les hausses des redevances n’auront probablement pas d’impact immédiat sur de nombreux franchisés. Cependant, des réactions négatives sont probables, en raison des relations difficiles de l’entreprise avec ses opérateurs américains.

McDonald’s et ses franchisés se sont affrontés sur un certain nombre de questions ces dernières années, notamment un nouveau système d’évaluation pour les restaurants et un projet de loi californien qui augmentera les salaires des travailleurs de la restauration rapide de 25 % l’année prochaine.

Au deuxième trimestre, les franchisés McDonald’s ont évalué leur relation avec la direction de l’entreprise à 1,71 sur cinq, dans une enquête trimestrielle menée auprès de plusieurs dizaines d’opérateurs de la chaîne par Kalinowski Equity Research. Il s’agit de la note la plus élevée de l’enquête depuis le quatrième trimestre 2021, mais elle est encore loin du score potentiellement élevé de cinq.

Malgré la tourmente, les activités de McDonald’s aux États-Unis sont en plein essor. Au cours du trimestre le plus récent, les ventes nationales à magasins comparables ont augmenté de 10,3 %. Des promotions telles que le repas d’anniversaire Grimace et une forte demande pour les principaux éléments du menu de McDonald’s, comme les Big Mac et les McNuggets, ont stimulé les ventes.

En conséquence, les flux de trésorerie des franchisés ont augmenté d’une année sur l’autre, a déclaré fin juillet le directeur financier de McDonald’s, Ian Borden. La société a déclaré que les flux de trésorerie moyens des opérateurs américains ont augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années.