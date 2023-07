McDonald’s taquine le nouveau concept de restaurant CosMc’s – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

New-York (CNN) — McDonald’s prévoit de tester une nouvelle idée de restaurant, appelée « CosMc’s ».

CosMc’s porte le nom d’un personnage peu connu de McDonald’s. C’est un extraterrestre.

« CosMc’s est un concept de petit format avec tout l’ADN de McDonald’s mais sa propre personnalité unique », a déclaré le PDG Chris Kempczinski lors d’un appel d’analystes discutant des résultats financiers de l’entreprise au deuxième trimestre, ajoutant qu’il y aura plus de détails à partager lors de l’investisseur de l’entreprise. jour à la fin de cette année. McDonald’s prévoit de commencer à tester le concept dans une poignée d’endroits l’année prochaine.

McDonald’s a déjà expérimenté des concepts de restaurants plus petits comme McDonald’s Express, bien qu’il ne soit pas clair si CosMc’s suivra ces traces.

Dernièrement, McDonald’s a eu de la chance avec ses personnages, en particulier Grimace, dont le shake violet à durée limitée a créé une sensation virale sur TikTok.

Quand McDonalds a présenté le shake en l’honneur de l’anniversaire de Grimace, il ne s’attendait probablement pas à ce que l’article devienne viral sur TikTok tout à fait comme il l’a fait : avec les TikTokers se montrant en train de siroter la boisson dessert puis, peu de temps après, se tordant de douleur simulée ou faisant le mort.

Mais les mini films d’horreur ont inspiré les gens à acheter des shakes (ne serait-ce que pour faire plus de vidéos). Et grâce à la sinistre influence de Grimace, les ventes du deuxième trimestre ont grimpé en flèche.

« Ce trimestre, le thème est – eh bien, si je suis honnête, le thème était Grimace », a déclaré le PDG Chris Kempczinski lors d’un appel aux analystes jeudi. « Grimace a été partout au cours des derniers mois… ce phénomène viral est encore une autre preuve de la puissance du marketing chez McDonald’s aujourd’hui. »

Kempczinski a ajouté que les efforts de marketing de la marque ont conduit à des scores de qualité alimentaire plus élevés. « Plus les clients aiment notre marque, plus ils aiment notre nourriture », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, les ventes dans les établissements McDonald’s ouverts depuis au moins 13 mois ont bondi de 10,3 % au cours du trimestre se terminant le 30 juin. , les ventes des restaurants ouverts depuis au moins un an ont bondi de 11,7%, en grande partie grâce à la croissance en Chine, a noté la société. Les ventes totales ont augmenté de 14 % au cours du trimestre.

Dans un communiqué traitant de ses résultats du deuxième trimestre, McDonald’ a déclaré que la croissance aux États-Unis pourrait être attribuée à « des campagnes de marque et de marketing pertinentes sur le plan culturel », ainsi qu’à des augmentations des prix des menus ainsi qu’à la croissance des livraisons, entre autres.

L’anniversaire de Grimace « est rapidement devenu l’une de nos campagnes les plus socialement engageantes de tous les temps », a déclaré le directeur financier Ian Borden lors de l’appel, le qualifiant de « véritable démonstration de la façon dont le pouvoir de notre marque émerge de manière organique et créative chez nos fans ». ”

La campagne « a contribué à la forte croissance à deux chiffres des ventes comparables pour le trimestre aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Lorsque McDonald’s a lancé les produits spéciaux pour Grimace début juin, il ne s’agissait pas uniquement de secouer. Le repas d’anniversaire Grimace était également accompagné de McNuggets ou d’un Big Mac et de frites. Et dans le cadre de la célébration, McDonald’s a également lancé un jeu vidéo et des produits Grimace.

« L’anniversaire de Grimace consiste à rendre hommage aux moments incroyables et amusants que nous partageons tous », a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing et de l’expérience client chez McDonald’s USA, dans un communiqué à propos de l’occasion. « Grimace est l’icône adorable parfaite pour que McDonald’s rencontre nos fans à l’intersection de la nostalgie et de la culture. »

Mais dans les vidéos TikTok où les gens souhaitent à Grimace un joyeux anniversaire avant de goûter au shake, Grimace n’est pas présentée comme une icône adorable. Il ressemble plus à un monstre vengeur, un meurtrier… quoi que Grimace soit.

McDonald’s a reconnu la situation, fin juin tweetant une image de Grimace et en écrivant « meee faisant semblant de ne pas voir la grimace trembler à la mode », et plus tard, quand il était temps pour Grimace de retourner à Grimace Island, tweeté « Tu m’as fait me sentir si spécial. »

La chaîne de restauration rapide est particulièrement habile à lancer des promotions qui trouvent un écho auprès des clients. McDonald’s Cactus Plant Flea Market Box, alias le Happy Meal adultea si bien performé en octobre que il a augmenté le trafic des restaurants dans l’ensemble de la restauration rapidepassant du négatif au positif, selon les données de Placer.ai, qui utilise les données de localisation des appareils mobiles pour estimer les visites.

Nouveau concept de restaurant à venir

Pour l’avenir, McDonald’s prévoit de nouveaux types d’emplacements. Il y a les « CosMc » et d’autres opportunités pour les magasins de petit format.

En regardant sa présence aux États-Unis plus largement, « notre empreinte reflète à quoi ressemblait la population il y a probablement 20 ou 30 ans », a déclaré Kempczinski. « Il y a un certain nombre d’endroits aux États-Unis où nous sommes considérablement sous-développés par rapport à la population actuelle. Cela nous ouvre tout un tas d’opportunités de développement à poursuivre. »

Dans ce cadre, McDonald’s envisage d’ouvrir des magasins de plus petit format, ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace pour les repas sur place, maintenant que la livraison est si populaire. Dans le passé, ces options étaient essentiellement «hors limites», a-t-il déclaré.

Le plan arrive à un moment où les consommateurs sont nerveux à l’idée de dépenser.

« Il y a certainement des inquiétudes concernant le consommateur américain qui se reflètent dans son sentiment », a déclaré Kempczinski lors de l’appel. Mais, a-t-il ajouté, McDonald’s est toujours bien placé.

« Mais notre entreprise, et en particulier je pense que notre positionnement de valeur sur le marché, nous a mis dans une bonne position pour pouvoir faire face à cela. » La société a vu des preuves de personnes passant de restaurants à service complet ou de restaurants décontractés rapides à McDonald’s, a-t-il déclaré.

