McDonald’s Taco Bell, Métro, Dunkin’, KFC

Si vous n’allez pas allumer le gril pour le jour de l’indépendance 2021 – ou si vous avez besoin d’une dose de caféine – la plupart des restaurants sont ouverts pour le dimanche de fête.

Les chaînes de restaurants nationales, notamment Starbucks, McDonald’s, Dunkin ‘et Chili’s, sont ouvertes et des services à la demande, notamment Postmates, Grubhub, UberEats et DoorDash, livreront les commandes dimanche pour les restaurants locaux et nationaux participants. Vous pouvez également consulter OpenTable pour les restaurants acceptant les réservations.

Mais il y a des exceptions.

Pour la première fois, PF Chang’s a annoncé la fermeture de ses restaurants le 4 juillet. Tijuana Flats, une chaîne basée en Floride, est également fermée le dimanche mais ferme traditionnellement les jours fériés fédéraux. Les restaurants Chick-fil-A sont fermés comme ils le sont chaque dimanche.

►Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

► Bagels Panera offerts :Panera offrira des bagels gratuits aux clients vaccinés à partir du 4 juillet. Comment fonctionne le cadeau COVID

Numerator, une société de données et de technologie, a déclaré que son enquête avait révélé que 68% des consommateurs s’attendaient à revenir à des célébrations de vacances normales cet été le ou d’ici le 4 juillet. Cependant, 8% des consommateurs ont déclaré dans l’enquête qu’ils prévoyaient de sortir pour manger ou prendre un verre et 7% ont déclaré qu’ils apportaient de la nourriture ou des boissons.

Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent aux adultes et aux enfants non complètement vaccinés de porter un masque à l’intérieur et dans les espaces extérieurs bondés. Le CDC a modifié les directives en matière de masques pour les personnes entièrement vaccinées le 13 mai et les principaux détaillants ont commencé à mettre à jour les politiques de masques le lendemain.

Nourriture gratuite du 4 juillet

Panera Bread devrait mettre fin à ses trois jours de distribution gratuite de bagels dimanche pour les clients qui ont reçu un vaccin COVID-19, et 7-Eleven offrira des boissons Slurpee gratuites aux membres des récompenses tout au long du mois de juillet.

Le don quotidien de beignets gratuits de Krispy Kreme pour les clients vaccinés se poursuit jusqu’à la fin de l’année, mais la chaîne propose également des friandises patriotiques spéciales.

Chipotle Mexican Grill offrira un incitatif COVID-19 le 6 juillet de 15 h à l’heure de fermeture dans les restaurants participants à l’échelle nationale avec l’achat d’un plat principal.

Restaurants ouverts le 4 juillet

Vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche pour confirmer qu’ils sont ouverts et pour connaître les heures de vacances. Certains emplacements seront fermés.

Restaurants fermés le 4 juillet

Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Suivez la journaliste de USA TODAY Kelly Tyko sur Twitter : @KellyTyko. Pour plus de conseils et d’offres d’achat, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Shopping Ninjas.