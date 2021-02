McDonald’s Shamrock Shake est de retour pour un temps limité avec l’Oreo Shamrock McFlurry

METTRE À JOUR: Le Shamrock Shake revient le 15 février aux McDonald’s participants. Toujours le 15 février, McDonald’s dit que les consommateurs peuvent commencer à chercher pour voir quels restaurants près d’eux servent le Hi-C Orange Lavaburst de retour sur McdFinder.com. La boisson commence à être déployée dans certains endroits ce mois-ci et sera dans les restaurants participants à travers le pays d’ici juin.

Après avoir ramené la chaleur avec les McNuggets au poulet épicé, McDonald’s se tourne vers le froid et le sucré.

Le géant de la restauration rapide a annoncé mardi que le populaire Shamrock Shake reviendrait dans les restaurants participants du pays le 15 février « pour marquer le premier vert du printemps ». Il sera rejoint par l’Oreo Shamrock McFlurry, qui a fait ses débuts en février dernier en l’honneur du 50e anniversaire du shake.

Les desserts de saison seront disponibles pour une durée limitée plus d’un mois avant la Saint-Patrick.

« Depuis plus de 50 ans, les fans attendent avec impatience le retour annuel du Shamrock Shake, comptant sur l’arrivée de Shamrock Shake Season pour marquer le début officieux du printemps », a déclaré le directeur principal de McDonald’s culinaire Chad Schafer dans un communiqué de presse.

Le Shamrock Shake – créé en 1967 par Hal Rosen, un propriétaire et exploitant du Connecticut McDonald’s, qui a fait le shake pour la Saint-Patrick – a fait ses débuts dans certains endroits du pays en 1970. Il a été diffusé dans tout le pays pour la première fois en 2012, selon faits amusants sur le shake.

La boisson vert clair est faite avec de la crème glacée à la vanille, du sirop Shamrock Shake aromatisé artificiellement et de la garniture fouettée.

McDonald’s décrit l’Oreo Shamrock McFlurry comme une «torsion» sur le Shamrock Shake avec des morceaux de biscuits Oreo mélangés partout.

Les Chicken McNuggets épicés et la Mighty Hot Sauce sont revenus le 1er février et seront disponibles pour une durée limitée. Les pépites chaudes et la sauce ont toutes deux fait leurs débuts pour leur première édition à la mi-septembre et c’était la première saveur que McDonald’s USA a introduite dans le McNugget depuis le lancement du produit en 1983.

