McDonald’s aide la Maison Blanche à faire connaître les vaccins contre les coronavirus, incitant de nombreux Américains à se demander s’il est approprié que l’empire de la restauration rapide obstruant les artères soit impliqué dans des campagnes de santé publique.

La société a annoncé mardi qu’elle s’associait avec l’administration Biden pour faire «Informations fiables et indépendantes» sur les jabs plus accessibles aux hamburgers américains.

L’initiative sera lancée plus tard ce mois-ci avec un panneau d’affichage McDonald’s à Times Square qui sera repensé pour inclure des informations sur les vaccins fournies par « Tiers de confiance. » En juillet, l’emblématique chaîne de hamburgers accélérera son audacieuse croisade de santé publique en utilisant des tasses à café et d’autres emballages pour encourager les clients à visiter vaccines.gov, un portail qui fournit des informations sur la protection contre le virus et répertorie les endroits proches offrant le vaccin.





La campagne publicitaire fait partie de Joe Biden « Nous pouvons le faire » Blitz de relations publiques visant à susciter l’enthousiasme pour le déploiement du vaccin à l’échelle nationale. L’effort de plusieurs milliards de dollars utilisera la télévision, la radio et les médias sociaux pour inciter les Américains à se faire injecter. Révélé en mars, le slogan de la campagne a été conçu comme un « Message unificateur de, chaque personne doit faire sa part, » un responsable de l’administration a déclaré aux médias.

L’étiquetage McDonald’s utilisera le logo de la campagne – le slogan «We Can Do This» placé sur une carte des États-Unis.

Dans un communiqué de presse d’auto-félicitations, le marchand de nourriture grasse de l’entreprise a déclaré que c’était «Faire sa part» pour les Américains en leur fournissant «Des informations simples qui peuvent aider à les protéger.»





Il y avait des réjouissances similaires à Washington. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra a félicité le distributeur multinational de diabète pour son aide «Plus de personnes prennent des décisions éclairées sur leur santé et découvrent les mesures qu’elles peuvent prendre pour se protéger et protéger leurs communautés.»

Dans un bref moment de conscience de soi, l’entreprise a expliqué que «Partenariats extraordinaires» entre les entreprises, les gouvernements et les organisations de santé serait nécessaire pour ramener le pays « Ordinaire. »

La nouvelle a été applaudie par les loyalistes de Biden. Le Comité démocrate du comté de Monroe, New York, a salué l’alliance comme preuve de la perspicacité de la Maison Blanche « Partenariats public-privé. »

Entre cette annonce et l’annonce faite aujourd’hui sur Uber et Lyft assurant le transport vers les cliniques de vaccination, il semble que l’administration Biden excelle dans les partenariats public-privé! – Démocrates du comté de Monroe (@MCDC_Rochester) 11 mai 2021

La plupart des commentaires, cependant, ont eu du mal à comprendre comment McDonald’s et « santé » pourrait être dans la même phrase.

Un observateur a suggéré que l’initiative devait être un signe de désespoir.

Wow, le désespoir est à son plus haut niveau. Personne ne prend ce BS – Law064 (@ Law09804159) 11 mai 2021

«Rien ne favorise la santé et les soins médicaux comme un partenariat avec une chaîne de restauration rapide», lisez l’une des nombreuses réponses sarcastiques.

Rien ne favorise la santé et les soins médicaux comme un partenariat avec une chaîne de restauration rapide. – Eric Hovland (@EricJHovland) 12 mai 2021

D’autres ont plaisanté sur ce que la campagne pourrait signifier pour le menu du McDoanld, inventant de nouvelles offres telles que « Le McPfizer avec du fromage. »

J’y suis allé hier, j’ai eu le McPfizer avec du fromage – Nottsbox Proper-Gander (@proper_ganderNB) 12 mai 2021

La réponse critique n’était pas sans raison. Comme l’ont noté les commentateurs, des études ont montré que les personnes en surpoids sont plus susceptibles de souffrir de cas graves de coronavirus. McDonald’s et d’autres chaînes de restauration rapide sont accusés d’alimenter l’épidémie d’obésité aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’obésité peut tripler vos chances d’hospitalisation suite à Covid, merci McDonald’s 😊 – EvilModerate (@ModerateEvil) 11 mai 2021

En mars, les Centers for Disease Control and Prevention ont averti que même un excès de poids modéré peut augmenter les risques d’infection grave à Covid-19. Environ 40% des adultes américains sont obèses, tandis que 32% sont classés comme en surpoids.

McDonald’s n’est pas le seul revendeur de malbouffe à s’impliquer dans les vaccins Covid-19. Le mois dernier, la chaîne de beignets Krispy Kreme a annoncé que les clients qui apportent une carte de vaccination valide recevront une pâtisserie calorique gratuite, chaque jour, pour le reste de l’année.

