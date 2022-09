McDonald’s rejette la demande des propriétaires de franchise de retarder les grands changements, selon une lettre

Un client passe une commande le 24 septembre 2022 dans un restaurant McDonald’s le long de la New York State Thruway à Hannacroix, New York.

Un groupe représentant les propriétaires de McDonald’s a déclaré que la société avait rejeté sa demande de retarder les modifications des politiques de franchisage, y compris les normes mises à jour et les ajustements de la façon dont la société évalue les nouveaux restaurateurs potentiels, selon une lettre vue par CNBC.

La National Franchisee Leadership Alliance a déclaré mercredi dans une lettre aux propriétaires que McDonald’s avait rejeté sa demande d’apporter les modifications en juin 2023 au lieu du 1er janvier.

Le groupe de direction représente les propriétaires de McDonald’s à travers le pays. À la fin de l’année dernière, selon la société, il y avait plus de 2 400 propriétaires de franchises. Les franchisés exploitent environ 95 % des établissements McDonald’s.

La société a refusé de commenter les changements ou la lettre de la NFLA et sa demande de retarder les ajustements.

McDonald’s a dévoilé de nouveaux changements de politique au cours de l’été, provoquant des tensions entre certains opérateurs et l’entreprise. Plusieurs propriétaires mécontents de ces changements ont exprimé un manque de confiance envers le PDG de la société, Chris Kempczinski et son président américain, Joe Erlinger, dans un sondage réalisé par un groupe distinct, la National Owners Association.

La NFLA cherche à obtenir plus de clarté et d’éducation de la part de l’entreprise sur ce qu’elle appelle les «valeurs McDonald’s», car elle pousse à tenir les propriétaires de franchises responsables de la façon dont ils représentent la marque en ligne et en personne. McDonald’s affirme que ses valeurs sont : “Servir, Inclusion, Intégrité, Communauté et Famille”, et la mise à jour vise à refléter la manière dont celles-ci doivent être intégrées aux normes des propriétaires et des exploitants, selon un document précédent obtenu par CNBC.

Les nouvelles politiques appellent également à évaluer de manière égale les nouveaux opérateurs potentiels, au lieu d’accorder un traitement préférentiel aux conjoints et aux enfants des franchisés actuels.

McDonald’s sépare également la manière dont il renouvelle les baux, qui sont accordés sur 20 ans, des évaluations visant à déterminer si les propriétaires peuvent exploiter des restaurants supplémentaires – ce qui signifie qu’un renouvellement de bail ne rendrait pas automatiquement un propriétaire éligible pour exploiter des emplacements supplémentaires. Dans un précédent message aux propriétaires sur les changements qui ont été vus par CNBC, la société a déclaré: “Ce changement est conforme au principe selon lequel recevoir un nouveau mandat de franchise est gagné, pas donné.”

La société a travaillé activement pour recruter de nouveaux propriétaires plus diversifiés, souligné dans un message aux franchisés d’Erlinger qui a été vu par CNBC plus tôt cet été.

“Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous continuons d’attirer et de retenir les meilleurs propriétaires/exploitants de l’industrie – des personnes qui représentent les diverses communautés que nous servons, apportent un état d’esprit de croissance et se concentrent sur l’excellence de l’exécution, tout en cultivant un environnement de travail positif pour les équipes de restauration », a-t-il déclaré.

En décembre, McDonald’s s’est engagé à recruter davantage de franchisés d’horizons divers, engageant 250 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider ces candidats à financer une franchise. L’entreprise n’a pas encore révélé comment se déroulent ses efforts de recrutement.

“Plusieurs de ces changements internes, à mon avis, peuvent limiter davantage le marché, réduire la demande et mettre à rude épreuve la capacité financière des ventes entre propriétaires au-delà des facteurs externes qui existent actuellement”, a écrit le président de la NFLA, Mark Salebra, dans la lettre.

Il souligne ensuite d’autres défis auxquels sont confrontés les opérateurs aujourd’hui, notamment les changements législatifs au niveau de l’État, faisant probablement allusion à une loi récemment signée, AB 257 en Californie, qui réglementerait les salaires et les conditions de l’industrie de la restauration rapide. La loi était défendu par l’AFL-CIOla plus grande fédération de syndicats aux États-Unis, et dénoncée comme « radicale » par la chambre de commerce des États-Unisle plus grand groupe de défense des entreprises du pays.

McDonald’s déploie également un nouveau système de classement pour les restaurants en 2023.

Les propriétaires ont déclaré qu’ils craignaient d’aliéner les travailleurs alors que les employeurs se battent pour attirer et retenir les employés. La lettre indiquait que compte tenu de tous ces facteurs, “une considération pour retarder (et non modifier ou renégocier) la mise en œuvre semblait appropriée et justifiée”. Il a ajouté que la société a fourni plus de 20 documents sur les changements et que des séances de formation sont à venir pour plus de clarté.