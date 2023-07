McDonald’s réduit le prix de deux favoris du menu – mais vous devrez être rapide

MCDONALD’S réduit considérablement le prix de deux favoris du menu – mais les clients devront être rapides.

Les navetteurs du matin et les amoureux du géant de la restauration rapide seront ravis de savoir que le petit-déjeuner sera disponible à partir de 1,99 £.

McDonald’s a réduit le prix de deux articles populaires pendant 24 heures Crédit : Getty

Si cela vous donne envie de plus, le McCrispy sera disponible pour seulement 2,49 £ à partir de 11h – une baisse de prix de 2,80 £.

Pour accéder aux articles à prix réduits, qui ne sont disponibles que pendant 24 heures, les clients doivent télécharger l’application McDonald’s.

Ceux qui suivent McDonald’s Rewards peuvent également gagner des points pour l’achat des articles, rapporte MailOnline.

Le petit-déjeuner contient des saucisses, des œufs, du fromage et du bacon croustillant et est accompagné d’une sauce brune ou rouge – ou pas du tout – dans un petit pain au levain.

Il est normalement vendu pour 2,89 £, mais est disponible pour 90 pence de moins.

Le McCrispy, quant à lui, est généralement vendu à 5,29 £ et contient un filet de poitrine de poulet avec de la laitue iceberg et de la mayonnaise au poivre noir dans un petit pain rempli de graines de sésame.

Mais il est disponible pour moins de la moitié du prix normal pour la période.

Les clients peuvent s’inscrire à My McDonald’s Rewards pour accumuler des points pour des friandises potentielles.

Cela vient du fait que les clients peuvent obtenir gratuitement quatre éléments de son menu lorsqu’ils gagnent un certain nombre de points.

Les clients qui ont opté pour MyMcDonald’s Rewards et qui commandent et paient via l’application McDonald’s gagneront automatiquement des points sur leur commande.

Cela inclut lorsque vous commandez pour la livraison.

L’achat d’un petit-déjeuner rapportera aux clients 199 points demain, le McCrispy en rapportant 249 supplémentaires.

À 1 500 points, les clients sont récompensés par un article gratuit comprenant une galette de pomme de terre, une petite frite ou une boisson gazeuse.

Vous pouvez également obtenir un double cheeseburger gratuit à 2 500 points et six pépites de poulet ou un Big Mac à 4 000.

Vous pouvez obtenir des cadeaux le jour de votre anniversaire si vous avez l’application My McDonald’s – elle est téléchargeable gratuitement et vous n’aurez besoin que de quelques détails rapides pour vous installer.

McDonald’s sert le petit-déjeuner tous les jours jusqu’à 11h.