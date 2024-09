McDonald’s prolonge son offre de repas à 5 $ — voici quand elle se termine

C’est officiel : McDonald’s prolonge son offre à 5 $ pour que vous puissiez profiter d’un repas complet pour seulement quelques dollars.

Selon CNBCLes propriétaires de franchises ont voté pour prolonger le repas à 5 $ dans environ 80 % des marchés locaux. L’accord restera en vigueur jusqu’en décembre. Cependant, ce n’est pas la seule offre que les consommateurs peuvent trouver chez McDonald’s. Comme l’a ajouté CNBC, les restaurants proposeront davantage d’offres et de promotions locales tout au long de l’automne, ainsi que davantage de réductions à venir sur l’application McDonald’s.

En juin, McDonald’s a annoncé l’ajout de l’offre repas à 5 $ comme moyen d’inciter les consommateurs soucieux de l’inflation à revenir dans ses magasins pour se faire plaisir en achetant un hamburger et des accompagnements.

« Nous avons bien entendu nos fans : ils attendent de nous encore plus de valeur, et cet été, c’est exactement ce qu’ils obtiendront », a déclaré Joe Erlinger, président de McDonald’s USA, dans une déclaration fournie à Food & Wine à l’époque. « La valeur a toujours fait partie de notre ADN. Nous nous efforçons de respecter cet héritage et d’offrir des options délicieuses et abordables dont les clients peuvent profiter à chaque fois qu’ils franchissent nos portes, passent par notre drive-in ou passent une commande via notre application. »

Le repas à 5 $ de McDonald’s sera disponible jusqu’en décembre. La chaîne ajoutera également plusieurs offres à l’automne.

McDonald’s



L’offre comprend toujours les mêmes avantages : un choix d’un sandwich McDouble ou McChicken, de petites frites, un Chicken McNugget composé de quatre morceaux et une petite boisson gazeuse.

« Des prix abordables et la création de moments mémorables sont la raison d’être de McDonald’s », a ajouté John Palmaccio, propriétaire-exploitant de McDonald’s et président du Fonds national de publicité des opérateurs, dans le communiqué de juin. « En tant que propriétaires de petites entreprises, il est de notre responsabilité d’offrir une valeur ajoutée à nos communautés locales lorsqu’elles en ont le plus besoin. L’offre repas à 5 $ est le complément parfait aux offres locales quotidiennes que les clients peuvent trouver en magasin et sur l’application, comme l’offre de 25 % de réduction sur tout achat de 10 $ ou plus que je propose dans mes restaurants de Savannah, en Géorgie. »

Mieux encore, les votes des franchises locales ne sont pas encore terminés, ce qui signifie que d’autres devraient se joindre à nous dans les semaines à venir. N’oubliez pas non plus que le McDonald’s Free Fries Friday se poursuit jusqu’à la fin de l’année et, comme McDonald’s l’a confirmé à F&W, il propose également une offre Double Cheeseburgers à 0,50 $ à l’occasion de la Journée nationale du cheeseburger (18 septembre), un sandwich McCrispy à 2 $ en l’honneur de la Journée nationale du sandwich au poulet frit (9 novembre) et des Chicken McNuggets de 10 pièces à 1 $ entre le 4 novembre et le 2 décembre (valable une fois par semaine pendant toute la durée de l’offre).